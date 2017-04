El espíritu de Peter Pan

Tras vender más de 180.000 unidades de la primera entrega del juego solo en España, la divertida saga ‘Yo-Kai Watch’ regresa con una secuela, ‘Yo-Kai Watch 2: Fantasqueletos y Carnánimas’, que sabe repetir los mismos esquemas que le hicieron triunfar mientras incorpora las novedades justas para seguir encandilando a los más pequeños (y a los que no lo son tanto). La creación del prestigioso estudio LEVEL-5 se estrenó por primera vez en Japón en 2013 y desde entonces no ha parado de triunfar allá donde ha llegado, recuperando el espíritu coleccionista al más puro estilo Pokémon pero con un novedoso sistema de combate y unas criaturas de lo más simpáticas.

‘Yo-Kai Watch’ aterrizó en Europa en 2016 para la familia de consolas Nintendo 3DS y nos presentaba la historia de un niño que, a través de un reloj muy especial, era capaz de ver a unas criaturas llamadas Yo-Kai, cuyo nombre y naturaleza está inspirada en los propios Yōkai, espíritus de la mitología japonesa. En el juego los hay a cientos (hasta 387 en esta segunda entrega), cada uno con sus características y personalidad propias. Los hay buenos, malos, traviesos, peligrosos, y es el jugador, a través del joven protagonista, quien vivirá un sinfín de aventuras con ellos. No obstante, ‘Yo-Kai Watch’ es mucho más que una saga de juegos de éxito, pues la licencia se levanta sobre tres pilares fundamentales: los mentados videojuegos desarrollados por LEVEL-5, una serie de animación que emite el canal de televisión Boing y los juguetes distribuidos por Hasbro en España. Además, claro, de toda la mercadotecnia.

Título ‘Yo-Kai Watch 2: Fantasqueleto y Carnánimas’ Plataforma: Nintendo 3DS Precio: 39,95 Edad: +7

Su éxito, posiblemente, se deba a que se adapta a todo tipo de públicos sin importar de qué país se trate. Y es que, tal y como afirmaron durante la presentación oficial de la segunda temporada Sergio Sans, director de Boing canal infantil de la televisión comercial líder en España; y Ana González, directora de contenidos infantiles de la productora Turner España, la serie animada, logró de media un 13,1% de cuota de pantalla en 2016 en Boing por cuarto año consecutivo, superando la media del canal, que fue de un 12,6%. Por su parte, en cuanto a los juguetes y tal y como informó Hasbro Iberia, en 2016 el reloj Yo-kai Watch fue el cuarto juguete más vendido.

No obstante, si bien todos estos productos están específicamente destinados a los más pequeños de la casa, con los videojuegos no ocurre exactamente lo mismo. En ‘Yo-Kai Watch 2’, ya sea la versión ‘Fantasqueleto’ o ‘Carnánimas’, los usuarios deberán explorar de nuevo Floridablanca en la piel de Nate o Katie (a elegir) para resolver todos los problemas del día a día que, aunque los humanos no lo sepan, están provocados por los Yo-kai: desde estar permanente hambriento o gastar demasiado dinero, hasta revelar accidentalmente el nombre de la persona que te gusta de clase. Los Yo-kai pueden haber nacido del alma de un humano fallecido o de un objeto inanimado que, de repente, descubre un sentido para su vida.

En este sentido, el juego funciona como un clásico juego de rol japonés, con territorio por explorar (que esta secuela repite pero amplía) en el que buscar un sinfín de misiones, unas destinadas a completar la trama y otras secundarias. Quizás uno de los puntos más interesantes de ‘Yo-Kai Watch’ es el combate, que se mantiene casi intacto en esta nueva entrega. En él, los jugadores enfrentarán a tres de sus criaturas contra otro equipo de tres y a través de la pantalla táctil podrán realizar diferentes acciones de apoyo, desde curar al equipo o realizar un ataque especial. Es por todas estas razones, como son el afán de coleccionismo de Yo-Kai, sus diferentes tipos y el componente estratégico del combate, por las que el juego puede gustar a los más pequeños y a los que no lo son tanto. Además, y especialmente dirigido a los primeros, resulta curioso cómo el título guarda un componente educativo con gestos como la prohibición de cruzar la calle en rojo o la invitación a lavarse las manos antes de comer y demás guiños a pautas sociales.

En esta ocasión, el juego incluye un sistema multijugdor que permite luchar entre dos usuarios cada uno con su equipo de Yo-Kai y un sistema denominado Yo-Kai Watch Blasters, para jugar con otros 3 amigos en modo local sobre un escenario en el que deben sobrevivir. Por último, vuelve a destacar el diseño de niveles y personajes, el gran fuerte del juego, con un estilo colorido, variado y muy detallado tanto en espíritus como en humanos. La gran variedad de los primeros hará que el jugador siempre quiera descubrir nuevos y el estilo de animación japonesa le sienta como anillo al dedo, muy característico de LEVEL-5. ‘Yo-Kai Watch 2: Fantasqueletos y Carnánimas’ es un título que va a entusiasmar a los fans de la franquicia porque sabe ser continuista, aunque se echan en falta mayores novedades. A los más adultos les hará gracia, con unas bases de juego de rol japonés que funcionan y una ambientación que despertará el Peter Pan que llevan dentro. Que los padres se vayan acostumbrando porque hay ‘Yo-Kai Watch’ para rato.