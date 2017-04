Ocho respuestas a ocho porqués

Uno de las historias que Goscinny y Uderzo idearon para Asterix y Obelix transcurría en Hispania. Allí, en Andalucía, se veían obligados a hacer de ñiñera del hijo de un jefe ibero. Y el crío, pelín malcriado, acostumbraba a amenazar a sus cuidadores con no respirar para conseguir lo que quería. Y a fe que lo lograba, porque los valerosos galos se asustaban ante la determinación del crío. Una preocupación inútil. Es imposible suicidarse aguantando la respiración. Y la razón es sencilla: si no respiras, acabas desmayándote, porque el cerebro reduce su metabolismo si le falta oxígeno. Y en el momento que uno se desmaya ya no puede controlar las funciones mecánicas. Total, que en cuanto caes redondo por no respirar, lo primero que haces es... respirar.