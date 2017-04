Fran Rivera se disculpa en Espejo Público sobre su frase de la ducha y los antitaurinos

Fran Rivera ha regresado este miércoles Espejo Público, donde ha aprovechado para pedir disculpas después de su polémico comentario: "¿Para ser antitaurino hay que dejar de ducharse?. Días después parece que el torero ha decidido pedir perdón a aquellos que hubieran podido sentirse ofendidos por el cometnario.

Fueron los colaboradores del programa de Susanna Griso quiénes instaron a Fran Rivera a disculparse: "Aquí el tema no es la ducha o la no ducha, son las formas. Es el antitodo: el anti toros, anti España, anti Podemos, anti PP... me parece muy bien que a alguien no le guste algo, pero se está perdiendo en España el respeto", comenzó diciendo.

"Yo pido disculpas, no quiero ofender a nadie. Pero el tema es que tenemos que aguantar todo lo que tenemos que aguantar: insultos, amenazas... porque nos acosan allí donde vayamos públicamente. Se ríen cuando se muere un torero, deseando la muerte de mi hija, riéndose de la muerte de mi padre...", dijo el diestro. "El respeto en este país se ha perdido y los que estamos demostrando más respeto en este sentido somos los taurinos", concluyó.

Aún así, la ya mítica frase ha dejado comenterios y chistes que de otra manera nuca hubiéramos podido ver.