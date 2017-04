Ramón Espinar y el tuit de la mariscada que desapareció

Ramón Espinar vuelve a los temas del momento en Twitter y al centro de la polémica después de las Coca Colas del comedor del Senado. En esta ocasión el portavoz de Unidos Podemos publicaba un tuit que decía: "Galiza ceive" (Galicia libre), la frase "poder popular" y las etiquetas "Galicia", "comida" y "marisco baratísimo". Todo acompañado de una fotografía de la comida: navajas, zamburiñas, almejas y pescado.

Las críticas le han llovido después de la publicación publicada en Twitter y compartida en Facebook por lo que ha borrado la publicación pero, ya se sabe que eso en las redes sociales no sirve de nada y los mensajes a favor o en contra del político se suceden:

A Ramón Espinar le gusta el marisco como a mí, pero al parecer no puede comerlo porque se le prohibe gastar SU SUELDO como le venga en gana.

No penséis mal del Podemita Ramón Espinar. Come marisco porq es religioso y no se puede comer carne #mariscobaratisimo#SemanaSanta2017pic.twitter.com/PfvC8QVKQw