Los 'youtubers' se van a Andorra

Por si quedaba alguna duda de que los ‘youtubers’ son las nuevas ‘celebrities’, los representantes más famosos de este gremio de creadores audiovisuales se han sumado a una práctica hasta ahora reservada a los deportistas de elite: la de mudarse a Andorra para pagar menos impuestos.

Vegetta777 (alias de Samuel De Luque, 17 millones de seguidores, el segundo ‘youtuber’ más famoso de España después elRubius) y WillyRex (Guillermo Díaz, tercero a nivel nacional con 8 millones de ‘followers’) fueron los primeros en abrir la veda, a principios del año pasado. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones explícitas sobre su nueva residencia, un ‘tuit’ publicado por Wigetta –la cuenta conjunta que ambos mantienen para sus colaboraciones– anunciaba que los dos jóvenes se iban a vivir juntos, y acompañaba el mensaje con una fotografía en la que se mostraba a ambos en su nuevo hogar, con los Pirineos de fondo. Unas vistas sospechosamente parecidas a las que se pueden apreciar en un anuncio inmobiliario del Principado para unos dúplex recién construidos, de 250 metros cuadrados, a la venta por 2.500.000 euros.

Las cifras 10.000 millones de reproducciones suman todos los vídeos del segundo y el tercer ‘youtuber’ más famosos de España. 10%del IRPF es el impuesto máximo en Andorra, frente al 45% y más que llegan a pagar las rentas más altas en España. 37millones de seguidores tienen en total los seis ‘youtubers’ españoles afincados en Andorra. 2.500.000euros es el precio de venta de un dúplex similar al que han adquirido en el Principado Vegetta 777 y Willyrex.

No es el primer desplazamiento de esta pareja de ‘youtubers’ fuera de las fronteras de España, ya que en 2014 se trasladaron a Los Ángeles, para «estar más cerca de los eventos», según explicaron. Ambos habían formado ya sendas empresas –De Luque Social Gaymer S.L.’ y Blue Tree Entertainment S.L.–, de las cuales eran administradores únicos. Puestos que abandonaron casi a la vez para legárselos a un familiar, también a principios de 2016, coincidiendo con su mudanza al Principado, según aparece reflejado en el B.O.E.

Un chorro de dinero

Y es que la facturación de los ‘youtubers’ sigue siendo una incógnita, en gran medida por el acuerdo de confidencialidad que Google –propietaria de YouTube– aplica a aquellos que hagan uso de su plataforma. La tarifa más extendida oscila entre los 30 céntimos y el euro por cada mil visualizaciones, sin tener en cuenta los beneficios externos que puedan ganar por publicidad. En cualquier caso, es la propia YouTube la que se acerca a los creadores para ofrecerles remuneración una vez estos alcanzan la suficiente relevancia en la red. Y los ‘gameplays’ de De Luque y Díaz –esto es, vídeos en los que juegan a videojuegos mientras los comentan, uno de los formatos más exitosos– superan, entre los dos, los 10.000 millones de reproducciones. Echen cuentas.

Teniendo en cuenta las ganancias de estos dos jóvenes –la web Socialblade, referencia en estos casos, estima que podrían embolsarse más de mil euros al día–, no es de extrañar que elijan Andorra como país para tributar sus impuestos, siguiendo la estela de deportistas famosos –Arantxa Sánchez Vicario, Jorge Lorenzo, Marc Márquez...–, modelos famosos –Judit Mascó, Mark Vanderloo– o famosos a secas –Borja Thyssen y Blanca Cuesta–. A pesar de no ser ya el paraíso fiscal que fue durante años, el Principado ofrece unos impuestos mucho más laxos: el IVA local no llega al 5% (frente al 21% general que se aplica en España) y, sobre todo, el IRPF del país está en el 10% (el 5% para aquellos con rentas entre 24.000 y 40.000 euros). En Madrid, al tramo más bajo –de 0 a 12.000 euros– se le aplica un tipo del 19%, mientras que las rentas de más de 60.000 euros deben pagar casi la mitad (45%) en impuestos. Y en otras comunidades, como Cataluña, la diferencia es aún mayor.

Siguiendo los pasos de Vegetta777 y WillyRex, sTaXx (Frank Garnes, con seis millones de seguidores sumando sus dos canales), también ha elegido ese paraíso natural –y fiscal– como lugar de residencia, junto a su amigo y también ‘youtuber’ byAbeeL (un millón de suscriptores). Al menos, estos dos no han tenido el descaro de falsear la ubicación de su nueva mansión, con piscina cubierta incluida, que alquilan por 5.000 euros al mes. A diferencia de TheGrefg (David Cánovas, casi 4 millones de suscriptores) y su compañero Thetoretegg1 (750.000 seguidores), que presentaban en vídeo su nueva casa situándola «a las afueras de Barcelona» mientras por las ventanas se podían apreciar unos Pirineos en primerísimo plano. Estas «afueras» suponen unos 200 kilómetros. Y muchos impuestos menos, claro.