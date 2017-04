El Reino Unido inventa 'the cortado'

Que te sivan café cortado en el extranjero no es lo más habitual. Ahora, una cadena de cafeterías británica 'Costa Coffe' ha decidido lanzar por todo lo alto su nueva especialidad y anunciarla como 'the next big thing' algo así como 'la próxima moda'.

No pasaría nada si no paceriera que la cadena cafetera intenta aprovecharse de este invento patrio. Y si se hace caso, además, de como aconseja acompañarlo, ya se te pueden caer los palos del sombrajo. En serio, ¿qué les pasa a los extranjeros con el chorizo?

A classic Toastie and a Cortado. The stuff dreams (and really good lunch times) are made of. pic.twitter.com/SRSDLfzdP1 — Costa Coffee (@CostaCoffee) 6 de abril de 2017

Este maridaje podría colocar a 'the cortado' como una afrenta gastronómica similar a la paella con chorizo o a decir que las bravas son patatas con ketchup.

Si a todo esto se le añade lo que se podía leer en un tuit: “2017: Inglaterra inventa the cortado”, la cosa ya es de lo más surrealista. Pero, dejando de lado ofensas gastronómicas varias hay que reconocerle a los ingleses imaginación para reiventar el cortado de toda la vida con distintas variedades: Mocha cortado, caramel cortado y el classic cortado (el de toda la vida). No, carajillo no tienen, todavía no se han debido dar cuenta de sus múltiples posibilidades. Aún así y vista la foto 'the cortado' se parece más a un café con leche pequeño que a una tacita de café con un poco de leche.

A los de 'Costa Coffe' solo les falta por explotar la manera de pedir los cafés en Málaga. Lo mismo cortocircuitan.