El líder de Hazteoír la lía en Twitter por decir que Satán le había llamado para extorsionarle

La organización Hazteoír ha estado envuelta en la polémica en las últimas semanas por su famoso autobús, pero ayer el protagonista indiscutible en Twitter fue su presidente, Ignacio Arsuaga. Todo gracias a un tuit que decía así: "Satanás existe. Ver foto del teléfono que llamó a casa de madrugada para extorsión. Por favor, oración por mi familia". Junto al mensaje una imagen del número que se puso en contacto con él, el 666666666, y un enlace a una noticia con José Antonio Fortea, puede que el exorcista más conocido del mundo.

Twitter se revolucionó con el mensaje así que Arsuaga eliminó el mensaje y matizó sus palabras con otro mensaje, esta vez en Facebook:

El caso es que ya era demasiado tarde y Twitter no podía dejar escapar un mensaje que estaba a la altura del ángel Marcelo del exministro.

A mí me llama Satanás por teléfono y le atiendo al primer timbrazo. Por si acaso, que no es alguien que me apetezca tener con rencor.