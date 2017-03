Guerrera del futuro

El riesgo de lanzar nuevas franquicias es evidente, principalmente porque no sabes cómo va a reaccionar un público tan exigente como es el de los videojuegos. Además, no todos los equipos desarrolladores tienen la posibilidad de hacerlo. Por todo ello resulta casi imposible que una nueva IP (‘propiedad intelectual’, en sus siglas en inglés) sea la encargada de convertirse, prácticamente desde su lanzamiento, en un 'vendeconsolas'. Sin embargo, es lo que acaba de ocurrir en Sony y su Playstation 4, y es que cuando se cuenta con un estudio como Guerrilla Games, la calidad está asegurada. El equipo holandés ha contado con toda la libertad creativa y el apoyo de la compañía japonesa, y estos han obtenido como resultado ‘Horizon Zero Dawn’, un nuevo exclusivo de PS4 que demuestra el músculo de la máquina mientras lleva a los jugadores a una tierra sinigual, en una aventura de mundo abierto con una ambientación soberbia.

‘Horizon Zero Dawn Plataforma Playstation 4 Precio: 69,95 euros Edad: +16

Guerrilla Games es una de las compañías de desarrollo europeas más importantes del momento, subsidiaria de Sony Computer Entertainment. Nacieron en el año 2000, con sede en Ámsterdam y son conocidos principalmente por la saga de disparos en primera persona ‘Killzone’. En ella presentaron un futuro distópico protagonizado por el dictatorial Imperio Helghast, con un primer episodio lanzado en 2004 para la consola Playstation 2. Desde entonces siempre ha sido un estudio capital para las máquinas de Sony, y buen ejemplo de ello es que un título de su franquicia estrella, ‘Killzone: Shadow Fall’, sirvió de juego de lanzamiento para PS4. No obstante, esta había sido, por decirlo de algún modo, su zona de confort, con mejores o peores resultados juego tras juego. Llegado el momento, conscientes de su potencial, decidieron ampliar sus horizontes con una nueva obra, y el resultado no podía haber sido mejor.

‘Horizon Zero Dawn’ llega tras 6 años de trabajo y lo hace cumpliendo todas sus expectativas. Está protagonizado por Aloy, una cazadora proscrita que deberá encontrar su destino entre los vestigios del pasado. Heroína que, en palabras de Liliana Laporte, directora general de Playstation Iberia, “aspira a convertirse en el nuevo gran icono de la compañía”. No es casualidad que esto ocurra en un momento en el que se empiezan a abandonar ciertos dejes sexistas de la industria, como la obsesión por los personajes femeninos hipersexualizados o el menor número de mujeres protagonistas. Más tarde de lo deseado y no demasiado rápido, pero al menos el empeño es tangible y buen ejemplo de ello es ‘Horizon Zero Dawn’.

Asimismo, cabe destacar el enorme trabajo del estudio a la hora de construir el personaje de Aloy, presentada al jugador desde que es un bebé en los primeros minutos del título para crear así un mayor vínculo. De esta manera, han podido plasmar la personalidad con más matices, lo que implica además una mayor inmersión desde el comienzo de la aventura. Un aspecto muy importante si se tiene en cuenta que en ‘Horizon Zero Dawn’ los usuarios estarán en un mundo desconocido y del futuro en el que los humanos han tenido que empezar de nuevo. Esta situación produce una mezcla entre lo futurista y lo primitivo maravillosa, con la naturaleza más salvaje de trasfondo estético y argumental.

Las enormes praderas y demás elementos que conforman este mundo abierto destacan aún más al ver las criaturas que lo pueblan: seres mecánicos, algunos de proporciones mastodónticas, de inspiración claramente jurásica y con los que Aloy deberá lidiar. Cabe destacar la gran variedad de ellos, cada uno con sus puntos débiles y fuertes, lo que obliga al usuario a plantear diferentes enfoques para enfrentarse a según qué criatura. El dominio de las habilidades de cazadora de Aloy así como del armamento es clave para la supervivencia. En este sentido el otro gran punto fuerte del juego es el toque rolero que presenta, con un sistema de progreso que permite a la protagonista subir de nivel y mejor sus capacidades de combate o recolectoras, ideales para fabricar armas (arcos, lanzas y demás tipos que también presentan la mezcla arcaico-futurista) o medicinas para ir preparado.

Por lo que respecta a la mecánica, ‘Horizon Zero Dawn’ funciona como un título de mundo abierto habitual, con misiones secundarias, misiones que completan la historia principal (centrada principalmente en el pasado de Aloy y ese mundo futurista ahora consumido por la naturaleza) y tareas secundarias. Horas y horas de juego que se complementan con unos escenarios vastos y muy bellos que demuestran el potencial técnico de la máquina. En conjunto el título es una grata sorpresa para los usuarios, otro gran exclusivo de Playstation 4 y el comienzo de una nueva saga que entusiasma.