Cuatro aspectos del Cristianismo que cambian en el Islam

Las tres religiones monoteístas mayoritarias comparten varios aspectos. Sin embargo, otros no pueden ser más divergentes. Estos son cuatro ejemplos en los que la Biblia y el Corán se contradicen de manera notable según recoge un artículo de Francisco de Andrés para ABC.

1.- Jesús no murió en la Cruz. La figura más importante del Cristianismo aparece citado en el Corán 25 veces aunque no como 'Iesu' (término utilizado por los árabes cristianos para referirse a su condición de 'salvador') sino como 'Isa'. Por supuesto, no lo cita como hijo de Dios sino como hombre y profeta y menos importante que Mahoma, claro, y menor también que Moisés. Sin embargo, lo más curioso de la figura de Jesús en el Corán es que afirma que fue elevado por Dios a los cielos y que el que murió en la Cruz fue realmente un doble suyo.

2.- Abraham reconstruyó la Kaaba. El profeta viajó hasta la Meca junto a su hijo Ismael para que fuera sacrificado por orden de Dios (y no Isaac como se cuenta en el Antiguo Testamento). En la Mecha recibiría un libro revelado en el monte de aquella ciudad. Además, a Ismael se le otorga el origen de la raza árabe.

3.- El Antiguo y el Nuevo Testamento son falsificaciones. El Corán afirma que ambos libros fueron revelados por Dios como antecedentes del Corán pero no en su forma actual, que habría sido falsificada por judíos y cristianos. El islam habla de una «versión original auténtica» de los libros de la Biblia, que se habría perdido y de la que no pueden aportarse pruebas.

4.- Moisés 'El negociador'. Los hadiz (dichos y hechos del profeta Mahoma) relatan el viaje celeste del profeta -que ascendió a los cielos desde la actual Explanada de las Mezquitas de Jerusalén- y su encuentro con Alá y con Moisés. Gracias a este último y su mediación los rezos rituales de los musulmanes pasaron de 50 a 5 al día.