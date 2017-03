La rana fosforescente

La revista «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) ha publicado un artículo en el que científicos brasileños y argentinos han dado a conocer la capacidad para brillar en la oscuridad, una propiedad que tienen algunas sustancias de reflejar luz con mayor longitud de onda que la recibida.

La especie de rana en cuestión es la puntuada, o Hypsiboas punctatus, una especie que vive en montañas, pantanos, marismas, bosques tropicales y subtropicales, de varios países de Sudamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, etc.

Los investigadores trabajaban con esta rana cuando descubrieron un pigmento fluorescente. Para comprobar si realmente la rana lucía sumieron al animal en la oscuridad después de iluminarlo, y así observaron que pasaba de tener un color amarillo con puntos rojos (lo que en biología suele ser una señal de que el animal es venenoso y peligroso, de acuerdo con una estrategia conocida como aposematismo) a tener un color verde neón con puntos negros.

La conclusión, después de estudiar los pigmentos del anfibio, es que puede emitir entre el 18 y el 29 por ciento de la luz de la luna. Todavía se desconocen las causas por las que esta rana brilla o si tiene algo que ver con su visión nocturna.

La rana brillando en la oscuridad. / JULIAN FAIVOVICH/CARLOS TABOADA/PNAS

La fluorescencia es una capacidad muy poco habitual en la naturaleza y aun más en los animales. Tan solo la poseen algunas especies terrestres de loros y escorpiones, y varios marinos, como tortugas, peces y corales. Ahora, gracias a estos anfibios se añade una nueva especie a la lista de animales terrestres fluorescentes.

No hay que confundir la fluorescencia con la bioluminiscencia. La primera consiste en absorber una parte de la luz y emitirla con longitudes de ondas mayores (al igual que las pegatinas fluorscentes de estrellas que se pegan en el techo). La segunda es la capacidad de crear luz a través de reacciones químicas.