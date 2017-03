La DGT hará más controles de la ITV y creará un historial «médico» del coche

Tráfico pondrá en marcha una campaña para controlar, a través de los lectores de matrículas instalados en las entradas y salidas de las ciudades y en otros puntos de red viaria, si los vehículos han pasado la ITV, a la vez que creará lo que podría denominar el historial "médico" del coche para conocer su estado. Son algunas de las medidas que ha desgranado el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en un acto en el que ha recibido de manos de las asociaciones de víctimas, de Mapfre y de la empresa Track Surveying Solutions de un paquete de propuestas para evitar 50.000 accidentes al año.

El director general ha recordado algunas de las prioridades de su departamento, como la renovación del plan del vehículo para hacer hincapié en su mantenimiento. De este modo, una de las medidas será la creación de un historial del vehículo, que incluya sus reparaciones, accidentes en los que se ha visto implicado y otras cuestiones relativas a su mantenimiento para conocer su estado.

Un plan de mantenimiento que no será obligatorio y que se sustentará en un plataforma tecnológica que recogerá las hojas de taller digitalizadas que registran todas las operaciones que se hacen en el vehículo. Y como todos los talleres no cuenta con la tecnología informática adecuada, se dará un plazo para que se de adapten.

Además, y para concienciar a los conductores de la necesidad de pasar la ITV (entre 1,5 y 2 millones de vehículos circulan sin ella), Tráfico desplegará una intensa campaña de una semana de duración y que se repetirá de forma periódica. Hasta ahora, cuando los radares detectan a un vehículo que supera los límites de velocidad, se comprueba automáticamente si ha pasado la ITV y si tiene en regla el seguro obligatorio.

Ahora, ha dicho Serrano, se trata de dar un paso más y no solo se controlará a través de los radares, sino también con los lectores de matrículas que hay instalados en las inmediaciones de las carreteras y en otros puntos de la red viaria. Cuando se detecte que el vehículo no ha pasado la ITV o si acudió a la inspección no la superó, Tráfico le enviará una comunicación para advertirle de ello. Si en la segunda ocasión, no ha tomado las medidas oportunas, la DGT le multará. Unas campañas periódicas intentarán sensibilizar a los conductores de la obligación de tener en regla la ITV, a la vez que Tráfico informará de ellas en los 1.500 paneles que tiene instalados en las carreteras.