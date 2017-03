Mitos y realidades sobre el acné

La OCU explica los mitos que giran en torno al acné y también algunas realidades. Lo primero que se debe tener en cuenta es que es una enferdad que suele aparecer en la adolescencia. En la mayoría de los casos al pasar a la edad adulta desaparece pero en otros continúa. Su aparición se debe a cuatro factores fundamentales que se dan durante la pubertad: el folículo se tapona por el aumento de las células epiteliales; agrandamiento de las glándulas sebáceas, con aumento de la producción de sebo; colonización de bacterias en los folículos e inflamación.

El acné ha dado lugar a muchos mitos pero, ¿que hay de cierto en ellos? La OCU responde:

- El chocolate. Los alimentos grasos como el chocolate, chorizo, etc. tienen nada que ver con la proliferación del acné. Sin embargo, existen estudios que sí que lo relacionan con dietas ricas en azúcares refinados o productos lácteos pero solo en algunas personas.

- Lavarse la cara. La higiene es uno de los factores clave a tener en cuenta. El uso de jabones específicos un par de veces al día es suficiente para controlarlo. Un exceso provocaría irritación cutánea sobre todo si se usan jabones agresivos.

- El estrés. Cuando una persona está estresada puede notar un aumento de los granos ya que su piel producirá más grasa pero no lo provoca por si solo.

- Maquillarse o no. No es cierto que una persona con acné no deba maquillarse. Según la OCU puede hacerlo si elige mejor las texturas en polvo, fluido o gel y evitar los de barra y compactos. También hay que tener cuidado con algunos ingredientes presentes en los maquillajes.

- Reventar espinillas. Ese gran vicio. Lo cierto es que no es recomendable ya que puede empeorar la infección e inflamación de los comedones. En algunos casos graves incluso dejar alguna marca o cicatriz en la piel.

- El sol. El acné hace que la piel esté más sensible, inflamada, roja y el sol es agresivo para la por lo que no es recomendable exponerla demasiado. Una crema solar de factor medio de textura ligera es la mejor opción. Cuanto menos tapone los poros mejor.

- El tabaco. Algunos estudios muestran que el tabaco es un factor agravante de un acné preexistente o un desencadenante de acné en personas predispuestas.