Multan a un conductor por mirar al copiloto

No dio crédito al motivo expuesto por la autoridad para imponerle una multa por poner, presuntamente, en riesgo la seguridad vial. Un gijonés recibió hace escasos días una notificación emitida por la Jefatura de Tráfico de Asturias. El organismo le comunicaba la obligación de abonar 80 euros por haber cometido una infracción al volante. El motivo de la sanción era: «Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente en la conducción; desatiende la conducción mirando al acompañante».

El ciudadano sancionado, que circulaba por un acceso a la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64), achaca el castigo «a las presiones que sufre la Guardia Civil para que sus miembros pongan multas con el único afán de recaudar». A su juicio, el motivo expuesto por los agentes «da la risa» a las personas a las que le cuenta la historia, aunque él le provoca «un fuerte cabreo», publica El Comercio.

El afectado aún no ha decidido si recurrirá la sanción, puesto que no considera justificación girar la cabeza hacia un lado para imponerle una multa. De hecho, asegura que pudo mirar hacia su derecha para realizar una maniobra con seguridad. Esta infracción no acarrea la retirada de puntos y puede pagar la mitad si lo hace antes del próximo 25 de marzo.