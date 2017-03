El científico al que Merceces Milá llamó «gordo» cuenta como vivió el momento

Buena se lió el pasado domingo con la visita de Mercedes Milá al 'Chester'. Durante la entrevista habló de nutrición y tuvo que ver como un invitado, en concreto Jose Miguel Mulet rebatía un libro titulado 'La enzima prodigiosa' que la presentadora había promocionado en el año 2013. A ella no le sentó muy bien y su primera reacción fue llamarle «gordo».

El científico respondió a Milá en Twitter.

Seguramente hoy en algún colegio se habrán reído de algún chaval por estar gordo. Luego no vengáis con programas sobre el #bullying — JM Mulet (@jmmulet) 6 de marzo de 2017

Además, en una entrevista concedida a La Vanguardia, Mulet asegura que "Risto, por omisión, participó del linchamiento de la Milá". "Ella adoptó la estrategia de empezar a insultarme, y yo pensé que podía responderle de la misma manera. Pero yo a esta señora no la conozco, no tengo nada en su contra, y yo fui a hablar de mi libro. Pensé que no tenía que responderle con insultos porque, ante todo, no me sale".

Además, ha reconocido que Mercedes Milá se puso en contacto con él después de la polémica: "Me envió un WhatsApp diciéndome que ella no es así, y que igual se había pasado un poco. Pero a la vez me recomendaba de nuevo esa clínica de Castelldefels para adelgazar. Y Castelldefels me coge lejos, que quieres que te diga"