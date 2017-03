Falsifica el DNI de su hijo de seis años para que compitiera en una carrera de kars

Falsificó la edad de su hijo para que pudiera competir en una prueba de karting. Bajo esta acusación está siendo investigado M. C. C., de 35 años, que habría incurrido en un delito de falsedad documental en un DNI y en la ficha de inscripción en la prueba deportiva en la que apuntó a su hijo. Así lo explica la Guardia Civil de Asturias, cuyos agentes ya han tomado declaración a M. C. C.

Según el relato de la Benemérita, los hechos investigados tuvieron lugar en octubre del año pasado, durante una carrera de karting que formaba parte del Campeonato de Asturias de esta modalidad deportiva. La prueba se celebró en La Morgal.

Ante la imposibilidad de poder inscribir al menor en una carrera de categoría alevín para la que se exigía una edad mínima de siete años, M. C. C. optó por falsear la edad de su hijo, de seis. Y le añadió, siempre según la versión de la Guardia Civil, uno más, según publica El Comercio.

Al parecer, la explicación que ha dado esta persona es que su intención era que el niño pudiera participar en la carrera para no quedar relegado de los primeros puestos de la clasificación nacional, campeonato en el que estaba compitiendo.

Pero su acción no pasó inadvertida y, durante las verificaciones técnicas administrativas que llevaban a cabo los técnicos de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias como organizador de la carrera, se detectó que algo no era correcto y se empezó a sospechar que podría haber una falsificación de la edad del competidor.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias inició una investigación, que ha llevado a concluir que el padre del niño aportó un DNI falsificado. Un documento, añaden los agentes, «creado mediante modernas técnicas de reprografía de una gran calidad, con la fecha de nacimiento y los caracteres de seguridad OCR manipulados».