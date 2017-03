«Quiero raparme el pelo como mi amigo para confundir a la profesora»

Las redes sociales comentan estos días el bello ejemplo que el pequeño Jax ha dado a todos. Este niño rubio, cuyo amigo Reddy tiene el pelo muy corto, pidió a su madre un peinado similar para así confundir a la profesora y que esta no pudiera distinguirlos cuando fuesen la próxima semana al colegio.

Su madre, enternecida por sus palabras, no dudó en compartir una imagen en Facebook junto al un post en el que explica cómo surgió esta conversación y de qué manera Jax no veía ningúna diferencia entre él y Reddy más allá de sus respectivos cortes de pelo, cuando uno de ellos es de raza blanca y el otro es negro. «Si esto no es una prueba de que el odio y el prejuicio es algo que se aprende no sé qué puede serlo», remataba Lydia Stith, la orgullosa madre de Jax. Bajo estas líneas la traducción de su escrito publicado en la red social y el post original.

Esta mañana Jax y yo estábamos charlando sobre su pelo. Le dije que necesitaba un corte esta semana. Él dijo que quería su pelo rapado como el de su amigo Reddy. No podía esperar a ir al colegio el lunes con el pelo como el de Reddy para que su profesora no pudiera diferenciarlos. Pensaba que sería muy divertido confundir a su profesora con el mismo peinado.

Aquí una foto de Jax y Reddy en los actos de Navidad. Estoy segura de que todos podéis ver la semejanzas.

Si esto no es una prueba de que el odio y el prejuicio es algo que se aprende no sé qué puede serlo. La única diferencia que Jax ve entre ellos dos es su pelo.»