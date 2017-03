Muertes que no son en vano

Ariadna y Pablo lucharon para vivir. Inmaculada Echevarría lo hizo para morir. Tenía once años cuando le diagnosticaron una distrofia muscular progresiva que con el paso del tiempo la condenó a vivir postrada en la cama del hospital de San Rafael de Granada. La enfermedad se agravó y al cumplir la treintena Inmaculada, nacida en la localidad navarra de Andosilla, apenas podía moverse.

En octubre de 2006, cuando llevaba nueve años conectada a un respirador, envió a la asociación Derecho a Morir Dignamente y a varios periódicos una carta en la que pedía ayuda para acabar con su sufrimiento. «Mi vida no tiene más sentido que el dolor, la angustia de ver que amanece un nuevo día para sufrir, esperar que alguien escuche, entienda y acabe con mi agonía, lo único que pido es la eutanasia; no es justo vivir así», decía. Inmaculada no reclamaba que alguien acabara con su vida sino que le dejaran ejercer el derecho legal de rechazar un tratamiento, que le desconectaran el respirador. Era la primera vez que una persona pedía públicamente morir voluntariamente amparada por la ley de autonomía del paciente. Un caso parecido había sido el de Ramón Sampedro, que en 1998 había acabado con su vida, pero él se envenenó con cianuro potásico. «Aquello fue muy cruel, él se dio cuenta de todo», declaró Inmaculada cuando le preguntaron.

El revuelo no se hizo esperar y la Junta de Andalucía anunció que no tenía competencias para decidir sobre este asunto y afirmó que debía decidir la justicia. Pero Inmaculada no quería esperar. Firmó su testamento vital, un documento en el que expresó su voluntad de morir si se produjera un empeoramiento de su enfermedad y ella no tuviera conciencia sobre sus actos. Abría así una puerta legal para ser desconectada si su situación iba a peor.

Finalmente, la Junta autorizó la petición de la enferma, que fue trasladada de hospital ante la negativa del centro donde estaba ingresada a ayudar a la paciente. El 14 de marzo de 2007 fue sedada y le quitaron el respirador. Su fallecimiento abrió en Andalucía un debate que desembocó en junio de 2009 cuando el Gobierno andaluz sacó adelante la conocida como ley de muerte digna, pionera en España. La Junta afirmó que se había inspirado en Inmaculada.