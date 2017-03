Un juzgado prohíbe de forma cautelar la circulación del autobús de Hazte Oír

Si son legales las manifestaciones de los homosexuales,hasta el punto de pintar los pasos de cebra con su bandera y permitir hacerles su fiesta y desfile, por qué prohiben el autocar??????? cada uno defiende lo suyo con el mismo derecho no crees Manuela Carmena?

Osea que los gays ,lesbianas etc pueden hacer manifestaciones ,protestar etc y la gente normal no puede manifestarse??