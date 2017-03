Nintendo Switch, lo que nos ha gustado y lo que no

Es cierto que Switch cuenta de lanzamiento con el que va a ser, muy probablemente, uno de los mejores juegos de la generación, ‘Zelda: Breath of the Wild’. Sin embargo, a aquel que no le atraiga demasiado no tiene mucho más donde elegir. Una opción puede ser ‘1, 2, Switch’, un conjunto de minijuegos para disfrutar en compañía que busca mostrar las bondades tecnológicas de la consola y sus principales innovaciones. Eso sí, este es más un juego que podía haber venido incluido en el propio pack de la consola, tal y como hizo en su día ‘Wii Sports’ con Wii. También de lanzamiento salen juegos interesantes como ‘Super Bomberban R’, el regreso de todo un clásico. El resto son títulos ya están disponibles en otras máquinas como puede ser ‘Just Dance 2017’, nada que llame demasiado la atención.

Eso sí, parece que Nintendo tiene claro que no quiere repetir los problemas que tuvo Wii U y se ha preocupado por demostrar el apoyo de múltiples desarrolladores de videojuegos y una larga lista de títulos independientes. Además, ha preparado un continuo surtido de lanzamientos y en apenas un mes ya estarán disponibles juegos como ‘Mario Kart 8 Deluxe’. La planificación, en este sentido, parece correcta y, por otro lado, siempre se puede confiar en los futuros juegos que lanzará la propia Nintendo, como ese prometedor Mario Odyssey para finales de año. Sin embargo, los títulos disponibles este mismo viernes son más bien pocos.