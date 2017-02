Maluma responde a la polémica por la canción 'Cuatro babys'

"Estoy enamorado de cuatro babies / Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero". Así comienza el estribillo del a canción 'Cuatro babys' que desató la polémica a finales del año pasado y puso a Maluma en el centro del huracán mediático al considerar que la letra de la canción denigraba a la mujer y hasta incitaba a la violencia.

Meses después del comienzo de las críticas, que han continuado hasta ahora, el cantante colombiano ha respondido a las acusaciones en el podcast Latin Connection, de Billboard.

De hecho, caras conocidas como la de Adriana Abenia en España y otras mucho más internacionales como Selena Gómez atacaron al cantante por la letra de esta canción.

"Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto... Cuatro babys es trap, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo"

Y prosigue: "Si canto que estoy enamorado de 'cuatro babys', no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia"

Maluma también quiere dejar claro que su vida está muy alejada de los excesos: "[Mi carrera] va más allá de las cosas materiales, más allá de las fiestas y los eventos. Es algo más espiritual. Quiero enseñar a mis fans cómo soy realmente. Soy todavía Juan Luis, el joven que nunca dejó de soñar".