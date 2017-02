Hazte Oír pone en circulación un autobús contra la transexualidad

"Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo". Este es el mensaje con el que el colectivo provida Hazte Oír ha pintado un autobús naranja que desde hace unos días circula por las calles de Madrid, protestando contra la ley madrileña de lucha contra la LGTBfobia.

El autobús acudirá en unos días a otras ciudades como Barcelona, Pamplona o Valencia y con él la plataforma quiere promover el libro '¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?' para hacer llegar a los padres la "realidad" de las leyes aprobadas en diversas comunidades autónoma. "El tema de la educación afectivo sexual de los menores es delicado, y no se puede imponer por decreto", han afirmado desde Hazte Oír, quienes han apuntado que "respetan" a las personas con diversidad sexual.

La polémica que ha suscitado el autobús ha llevado a varias plataformas a denunciar la estrategia de Hazte Oír. Es el caso de la asociación Arcópoli. El vocal de delitos de Odio de Arcópoli, Rubén López, ha pedido a niños y adolescentes LGTBI que no hagan caso "de grupúsculos ultraradicales que no representan a nadie y van en contra de organismos internacionales". "El daño que causa es enorme, sobre todo a los niños transexuales; es un repudio a los menores, porque las personas más maduras, más adultas, tienen la concepción de que hay personas que no los quieren, pero a un menor le pones de repente un muro", ha indicado López.

Nos gusta la democracia hasta que llega Hazte oír o cualquiera y piensa algo contrario a nuestros dogmas... pic.twitter.com/qNEWrhFtua — Baldasare (@Baldasare_) 27 de febrero de 2017

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha reclamado al equipo de Gobierno de Manuela Carmena actuar contra la campaña publicitaria "contraria a la dignidad y los derechos de los menores transexuales" por considerarla publicidad ilícita. "Vamos a pedir modificar la ordenanza de publicidad exterior para que se combatan este tipo de campañas. No queremos que en Madrid haya campañas contrarias a la dignidad, queremos una ciudad libre de discriminación, de violencia y de ataques a los menores", ha dicho la portavoz socialista.

Su grupo reclamará además a la Empresa Municipal de Transportes una campaña en los autobuses municipales que "compense y reconozca el derecho y la dignidad de los menores transexuales".

Del mismo modo, la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el caso de la campaña de Hazte Oír y ha pedido a la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, que lo lleve también a la Fiscalía por si es constitutivo de delito.

En una entrevista en TVE, Cifuentes ha indicado que le parece "completamente impresentable" y que la campaña tiene una "finalidad", que es "una provocación absoluta". De hecho, ha indicado que "en cierto modo" va dirigido hacia ella, "porque quien está promoviendo esta campaña tiene un larguísimo historial".

De este modo, ha recordado la campaña, también con un autobús, que lanzó esta asociación con su rostro en las pasadas elecciones de 2015 para movilizar a los 'provida', denunciando que Cristina Cifuentes estaba a favor del aborto. "Les quiero hacer cero propaganda", ha señalado a continuación.

Otro de los que han reaccionado a esta polémica ha sido el presidente de los obispos españoles, Ricardo Blázquez, que ha apelado a "la seriedad" al ser interpelado sobre el polémico autobús naranja de la plataforma 'Hazte oír'."Hay que ser serios en la vida y ser serios con los niños y las niñas", ha zanjado Ricardo Bláquez visiblemente disgustado.