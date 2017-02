Claves para saber comer

Hace cientos de años, el problema partía de la escasez, y se alimentaba bien aquél que al menos tenía para comer en su día a día, siendo indiferente la composición nutricional de esta alimentación.

Hoy en día, los nutrientes son el referente de nuestra alimentación, olvidamos el antiguo concepto de cantidad, y nos centramos en el nuevo concepto de calidad.

¿Qué es saber comer? Para mí, saber comer, parte de un primer principio, saber elegir los alimentos que comemos. Pero no todos estamos educados en materia alimentaria, y empieza a convertirse en un derecho el saber qué comemos y qué debemos comer.

Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, tenía como precepto médico la frase «que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento». Pero realmente, ¿qué alimentos y qué tipo de alimentación nos aporta salud y nos aleja de la enfermedad?

La alimentación variada y equilibrada y adaptada a nuestras necesidades específicas (edad, sexo, patología,…), sigue siendo el primer pilar de asegurar un buen estado de salud. Pues indudablemente, tanto la desnutrición como la obesidad, siguen siendo una de las mayores causas de mortalidad en nuestro mundo de contrastes.

Un segundo punto a tener en cuenta, es la procedencia de estos alimentos, de dónde proviene lo que comes. Si antes de comer nos planteamos el trabajo que implica, y lo asombroso que es el proceso por el que alimentos de distintos lugares de la Tierra llegan a tu mesa, comeremos con mayor conciencia, reevaluaremos la importancia del básico concepto del tiempo en los alimentos frescos, y recabaremos en la importancia de la mínima manipulación de los alimentos. Hablamos de alimentos de 'kilómetro 0' como aquellos que tienen una distribución directa del productor al consumidor final.

Realmente, es el consumidor el que tiene el poder de elegir qué alimento quiere comer. Pero para ello, es necesario tener consumidores conscientes e implicados en la necesidad de un cambio en la productividad y en favorecer la procedencia del alimento cercano.

Otro aspecto importante, es la publicidad, no nos tenemos que dejar engañar. Debemos de quitar el envoltorio a los productos que compramos y ponerlos en la mesa como un alimento más, y en este momento, reflexionar junto al resto de alimentos de la mesa, si creemos que es un producto sano o no lo es. Las modas, las tendencias, la publicidad, nos hacen cambiar nuestras conductas. El acto de comprar un producto u otro, es un acto impulsivo originado por ciertos estímulos, bien sean audiovisuales como auditivos, etc.

Por último, y no por ello menos importante, es la emoción. Identificar nuestras emociones en torno a la mesa es realmente importante. La alimentación está condicionada al sentir. Sentirse bien o sentirse mal, se acompaña, aunque sea en la mayor inconsciencia, de un acto alimentario condicionado por ello. Por esta razón, debemos de identificar el hambre. Si no tenemos hambre suficiente para tomarnos una manzana, es muy probable que no tengamos hambre. Este tipo de experimentos mentales son una buena manera de experimentar si el deseo de comer que sentimos, se debe al hambre o alguna otra cosa.

Es por todo esto importante, rechazar la idea de ser consumidores pasivos, de tener el interés por conocer las claves de mi entorno, y por ser responsable también, de mi propia alimentación.