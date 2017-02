La polémica respuesta del presidente de Islandia sobre la piña en la pizza

Si España se divide entre los que prefieren la tortilla con o sin cebolla su tema gemelo a nivel mundial sería: piña en la pizza ¿sí o no? Esta polémica gastronómica ha dado de lleno al primer ministro islandés Guðni Th. Jóhannesson durante una charla con alumnos en la ciudad de Akurey, según publica 20 Minutos.

El político, lejos de rehuir la polémica, respondió que sin ninguna dura y si estuviera en su mano prohibiría la piña en la pizza. "Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado", dijo Jóhannesson.

Las redes sociales se hicieron eco de las declaraciones de su presidente posicionándose a favor o en contra del ingrediente más polémico del mundo.

Y a ti, ¿te gusta?