La asfixia del Mar Muerto

En un mundo que ha registrado el último medio siglo un incremento de 20 centímetros en el nivel medio de sus océanos, no todos los mares crecen. Algunos merman a ritmo acelerado y otros se destacaron tanto en ese proceso que prácticamente han desaparecido. La muestra paradigmática de esta última situación es el Mar de Aral, reducido a unos cuantos ‘charcos’ dispersos en Asia Central gracias, cómo no, a la voraz acción del hombre, que optó en los años sesenta por destinar más del 70% del caudal de los ríos Amu Daria y Sir Daria al regadío de inmensas plantaciones de algodón. Para evitar que acabe sucediendo lo mismo miles de kilómetros al sudoeste, las autoridades de Jordania, Israel y Palestina firmaron en diciembre de 2013 un memorando de entendimiento para abastecer de agua potable y riego a su desértica región y, de paso, tratar de salvar el amenazado Mar Muerto.

¿Cómo piensan hacerlo? Canalizando bajo tierra agua desde el Golfo de Aqaba, el delgado dedo nororiental del Mar Rojo, hasta ese piélago interior donde se flota sin esfuerzo debido a su elevado índice de salinidad, en torno al 30%, diez veces más de lo normal. El Mar Muerto se muere, podría decirse en un elemental juego de palabras, por tres factores principales: el más dañino, el desvío de la mayor parte del cauce del río Jordán, su mayor sustento, para uso humano y agrícola, especialmente por parte de Israel; en segundo lugar, la sobreexplotación de minerales con destino industrial; y, para rematar, las elevadas temperaturas de una región que soporta valores máximos por encima de los 40 grados de abril a octubre. Así, uno de los lugares emblemáticos del planeta lleva décadas perdiendo en torno al metro anual de profundidad y los expertos calculan que se habrá secado por completo para el año 2050. Si nadie lo remedia. El fenómeno tiene una fea incidencia en el ecosistema y en el turismo: los balnearios de la costa languidecen lejos de unas orillas que se van alejando de sus pies. De hecho, el punto en superficie más profundo de la Tierra va revisando su altitud cada año y se encuentra ya a casi 440 metros bajo el nivel del mar.

El proyecto aprobado por los tres gobiernos no alcanzará dimensiones bíblicas, pero remite inevitablemente al episodio narrado en el libro del Éxodo en el que Moisés rescata al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y lo conduce a la tierra prometida abriendo las aguas del Mar Rojo. 3.400 años más tarde, el mismo piélago podría convertirse de nuevo en salvador. El plan prevé, en primer lugar, la construcción de una estación de bombeo en Aqaba capaz de sustraer del Mar Rojo unos 700 millones de metros cúbicos al año y una planta desalinizadora que, a través de una red de tuberías, aporte para empezar algo más de 100 millones de metros cúbicos de agua potable y de regadío a los tres países. La idea es que ese aporte se incremente en posteriores fases. La necesidad es especialmente acuciante en el caso de Palestina, muy dependiente también en esta cuestión, y Jordania, uno de los países más pobres del planeta en recursos hídricos y que acoge ya a más de millón y medio de refugiados sirios para una población de ocho millones de habitantes. Los restos de la desalinización, la salmuera, se transportarán al Mar Muerto a través de un acueducto subterráneo de metro y medio de diámetro y 180 kilómetros de longitud. Toda la infraestructura quedará instalada en Jordania, incluidas las estaciones hidroeléctricas que también se pretenden montar para crear energía aprovechando la caída de desnivel existente desde uno a otro mar.

El presupuesto de esta primera fase de la obra se calcula en torno a los 1.050 millones de euros y el presente año se antoja crucial para su puesta en marcha. Cinco consorcios han sido seleccionados para la presentación de ofertas definitivas antes del próximo 30 de junio. El 1 de septiembre se anunciará la empresa adjudicataria, en mayo de 2018 deberían iniciarse los trabajos y tres años más tarde tendrían que estar concluidos, según la memoria presentada hace dos meses por el Ministerio de Agua y Riego de Jordania en la conferencia de donantes.

Los inconvenientes

Todo esto será más o menos así si el plan cobra vida. Entre los numerosos inconvenientes existe un peligro medioambiental que los gobiernos promotores han de resolver: el agua del Mar Rojo debería ser desalinizada antes de caer al Muerto para evitar una mezcla perniciosa en un ecosistema único. La composición química de ambos cuerpos es diferente y se corre el riesgo de crear una costa de yeso flotante. Por otro lado, tenemos el enquistado conflicto palestino-israelí, un asunto con múltiples aristas sociopolíticas. «No debería ser impedimento. Entre nosotros y los palestinos hay más acuerdos de lo que parece y que afectan a la vida cotidiana de las poblaciones en cuanto a suministros, abastecimientos, aduanas...», relatan fuentes autorizadas de la Embajada de Israel en España.

No lo ve tan claro Marwan Burini, consejero de la Misión Diplomática de Palestina en Madrid. «De momento, hemos dado un paso atrás en este plan porque no garantiza nuestros derechos acuíferos. No es una decisión definitiva, pero primero debemos resolver los problemas gordos y luego los macroproyectos», declara Burini a este periódico. El funcionario recuerda que «los palestinos ni siquiera tenemos acceso al Mar Muerto», porque toda su costa en Cisjordania es parte de los territorios ocupados por Israel. «Para nosotros ese plan sería bueno si tuviéramos soberanía sobre la zona», concluye.