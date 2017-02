La respuesta de Google a una niña de siete años que les pidió trabajo

Una visita al campus de Silicon Valley bastó para que Chloe Bridgewater decidiese que no podía esperar más. Esta niña de siete años recorrió junto a su padre las oficinas del gigante Google. «Se quedó alucinada», relató su padre. Ni corta ni perezosa, la pequeña decidió lanzarse a la piscina y redactó una carta en la que le pedía una oportunidad al mayor buscador de internet, según El Comercio.

«Querido jefe de Google. Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Voy a nadar los sábados y los martes. Mi padre me ha dicho que puedo sentarme en los pufs, bajar por los toboganes y montarme en los karts si trabajo en Google. También me gustan los ordenadores y tengo una tablet para jugar», explicaba la pequeña en la carta, en la que no se olvidó de aclarar que ya sabe deletrear, leer y sumar.

La misiva, que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, ha tenido respuesta. Ha sido el propio CEO de Google (director ejecutivo), Sundar Pichai, quien ha atendido personalmente la petición de trabajo de la niña. «Querida Chloe. Muchas gracias por tu carta. Me encanta que te gusten los ordenadores y los robots y espero que continúes aprendiendo de tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños puedes conseguir todo lo que te propongas, desde trabajar en Google a nadar en los Juegos Olímpicos. Estoy deseando recibir tu solicitud de empleo cuando hayas terminado el colegio :) Todo lo mejor para ti y tu familia».