Así nació Numantia

El estudio madrileño de videojuegos RECO Technology tenía ganas de hacer un juego de estrategia, y para crearlo decidieron mirar muy atrás en el tiempo para dar con un acontecimiento histórico que les supuso el caldo de cultivo perfecto para su obra. Así nació el germen de ‘Numantia’, la nueva propuesta de un equipo de desarrolladores que, bajo el amparo del programa de Sony de apoyo al desarrollo ‘PS Talents’, demuestra el talento español en una industria en auge. Con este nuevo título, a la venta en unos meses, los jugadores podrán tomar partido en la batalla de la ciudad de Numancia contextualizada en la expansión de la República de Roma en el 154 a.C. Sus responsables nos explican las claves del juego:

Contadme un poco la historia de vuestro estudio, ¿cuándo y cómo surge RECO Technology?

RECO Technology surge en el año 2012 con la idea de sacar a valor el potencial creativo que hay en España y pasar de ser un país de consumo de videojuegos a ser también un país exportador de ellos. A día de hoy ya hemos publicados varios videojuegos para consolas, móviles (IOS & Android), PC y web, aparte de desarrollo de herramientas para ingenierías de trabajo en remoto utilizando técnicas de VR.

Hoy, ¿cuántos formáis parte del estudio?

Al día de hoy somos un equipo de 15 personas en nuestras oficinas, aunque si sumamos colaboradores, asesores técnicos, casi duplicaríamos dicha cifra.

¿Cómo definiríais vuestro próximo juego, Numantia?

Numantia es un juego de estrategia por turnos que tiene lugar durante la expansión de la República de Roma por Hispania en el 154 A.C. Numantia narra los más de veinte años de conflicto entre celtíberos y romanos en dos campañas jugables llenas de héroes, batallas reales y decisiones; siempre con la mítica ciudad como eje de la historia.

Nos decidimos por esta parte de la hitoria por lo inexplorada que está

¿Cuándo estará disponible y para qué plataformas?

En octubre 2017, para PS4 y PC, y seis meses más tarde en España también para Xbox One.

¿Cuál fue el germen del juego?

La idea surge a raíz de querer hacer un juego de estrategia, que pudiese ser jugado no solo con el esquema básico de ratón y teclado sino también desde una consola. Siempre nos ha fascinado la historia y creemos que el periodo en el que se enmarca Numantia nos ofrece un contexto perfecto para contar una parte muy interesante de nuestro pasado.

¿Por qué decidisteis apostar por este momento de la Historia y no otro?

Principalmente por lo inexplorado de ambos bandos. Tenemos cientos de películas, videojuegos, libros o incluso cómics que tratan del Imperio romano. O de los galos. O bárbaros. Pero pocos exploran lo que ocurre antes, durante la República de Roma. Lo mismo ocurre con los celtíberos. Son culturas previas a lo que ha pasado el imaginario colectivo y en donde siempre hemos visto un gran potencial. Hablamos de un conflicto que duró casi veinte años, lo que también nos permite una gran variedad de eventos y batallas y que además ha tenido una influencia notable en la cultura europea y mundial como puede ser el hecho del cambio del calendario romano.

¿Cómo está siendo el proceso de desarrollo del juego?

Todo desarrollo de videojuego es arduo. Se trata de crear un microcosmos con sus propias reglas, tradiciones y mecánicas. Uno de los mayores retos es el rigor histórico. La parte romana es relativamente sencilla ya que existen muchos registros de numerosos historiadores. Sin embargo, la parte celtíbera es bastante más complicada en términos de archivos, ya que son culturas que apenas están documentadas. Hay escritos e interpretaciones de varios historiadores, pero no son tan fiables como las romanas. Al mismo tiempo tenemos que equilibrar ese rigor histórico con una historia que sea interesante para el jugador desde el punto de visto de guion.

En el juego la Historia es el pilar principal: ¿cómo os habéis empapado de este famoso acontecimiento histórico para construir el juego?

Documentación, documentación y más documentación. Por supuesto tenemos la suerte de contar con asesores profesionales, expertos en historia, que nos han ayudado muchísimo a no meter la pata y evitar anacronismos. Eso y libros, documentos y archivo para construir un universo creíble a la par que real.

¿Qué peso tiene la historia real en el juego?

Numantia está basado en hechos históricos reales. Muchos personajes son personalidades reales, al igual que batallas, cónsules, ciudades y tradiciones. Estamos tratando de darle la mayor dimensión histórica posible pero, como hemos comentado antes, sin descuidar el aspecto del guión. Esto es un videojuego a fin de cuentas y el jugador tiene que sentirse parte de este mundo de una forma natural; y sobre todo, disfrutar con nuestros personajes.

¿Por qué optasteis por el género de la estrategia y no por otro como, por ejemplo, la acción en tercera persona?

Entendemos Numantia más como un juego histórico que uno de acción con un contexto histórico. La estrategia nos permite tener dos bandos, contar la historia desde dos puntos de vista distintos. Al mismo tiempo nos permite tener un ritmo más progresivo, generando una experiencia determinada. Nos interesa mucho la idea de que el jugador se sienta como uno más en Numancia o desde el lado romano a través de todos los años de conflicto. Es una cuestión de cómo queremos que los jugadores encaren el juego y las sensaciones que queremos transmitir.

¿Qué os ofrece este género?

La estrategia tiene sus cosas buenas y malas. Nos permite tener un ritmo más determinado, dejar que los jugadores se tomen su tiempo gestionando sus recursos a voluntad y permitir que cada uno desarrolle la estrategia que más le guste. Al mismo tiempo tenemos que construir algo sólido e interesante que desafíe la inteligencia de nuestro público y que no sea aburrido.

¿Qué otros títulos os han servido de inspiración?

Juegos como ‘The Banner Saga’, ‘XCom’, la saga ‘Total War’, ‘Heroes of Might and Magic’ y muchos otros.

¿Cómo veis el desarrollo de videojuegos en España?

Con muchas ganas. Hay muchos desarrolladores y estudios haciendo cosas muy interesantes y que no tienen nada que envidiar a lo que se hace fuera. Pero aún nos queda mucho camino que recorrer.

Para un estudio como vosotros, ¿cómo valoráis el mercado español?

El mercado español sigue siendo un mercado pujante en el mercado de los videojuegos y de hecho el consumo de los mismos es bastante superior comparado con el resto de Europa y del Mundo al porcentaje que le correspondería si fuera solamente por población. Por tanto, y más con un juego basado en un hecho histórico que sucedió en la península ibérica, es muy importante para nosotros el resultado que obtendremos aquí.

¿Crees que hay mercado suficiente o es imprescindible apuntar al público estadounidense?

Creo que hay que pensar de forma internacional. Obviamente el mercado estadounidense es extremadamente importante pero también lo es el europeo o el asiático. Los videojuegos son parte de nuestra cultura popular y como tal se pueden exportar. Es imprescindible hacerse internacional, que tu producto llegue a todas las fronteras posibles.

Estáis siendo apoyados por la plataforma PS Talents de Sony, ¿qué tal la experiencia?

Muy positiva. Sony ya nos apoyó con ‘Kyurinaga's Revenge’, nuestro anterior juego, y siguen apoyándonos con el desarrollo de ‘Numantia’. No tenemos más que buenas palabras para ellos.

¿Qué os ha supuesto como estudio entrar en esta plataforma?

Desde apoyo hasta cobertura pasando por presencia en los principales eventos de videojuegos. Tener como 'padrinos' a Sony nos da una seguridad y nos avala también como desarrolladores en España.

¿Qué creéis que aún queda por hacer en cuanto al apoyo de estudios de desarrollo de videojuegos en España?

Si, aunque con iniciativas como PS Talents creo que se va en el camino correcto para ayudar a crear una industria de videojuego en España. Ahora queda que también por la parte institucional del Estado se vea dicha oportunidad no vía subvenciones, si no en, por ejemplo, reducir los costes burocráticos empresariales; u ofrecer servicios de asesoramiento, apoyo comunicación, ayuda en la internalización de las empresas…

¿Creéis que la industria del videojuego ya se ha quitado el ‘sambenito’ de ‘mata-marcianos’ para adolescentes?

Completamente. Los videojuegos han pasado a ser una parte fundamental de la industria del ocio y del entretenimiento. Han pasado del ordenador a las consolas, de las consolas al mercado móvil, de ser un consumidor de licencias para creación de videojuegos a ser un generador de contenidos para la industria del ocio y del entretenimiento. Hoy en día es muy extraño que alguien de cualquier edad no tenga una cuenta de ‘Steam’ (plataforma de distribución digital de videojuegos), una consola en casa o un juego en su móvil o tableta. Hay una gran variedad de oferta y demanda para atraer a todo tipo de público.

Juegos como el vuestro pueden servir para explicar que los videojuegos son mucho más, ¿qué opináis?

Esperamos que así sea. Hay un gran componente artístico en los videojuegos que hacen que hayan evolucionado de mecánicas en una recreativa a experiencias multimedia. Nos encantaría que ‘Numantia’ no solo se perciba como un videojuego de estrategia, sino que permita al público conocer un período de nuestra historia, no solo en España sino también a nivel internacional.