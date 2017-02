Los mejores memes sobre la resolución del 'caso Nóos'

Los usuarios de Twitter pronto han estallado en la red social con miles de publicaciones acerca de la absolución de la infanta y la condena de Urdangarin. Estas son las mejores:

Ella no sabía nada, no firmaba nada, no le consta nada, no recuerda nada. Ella es la NADA. #SentenciaNoosM4 Infanta Cristina #absuelta Nóos pic.twitter.com/kGXH6zdYAK

No se..., No me acuerdo, es por amor, no me consta #Absuelta#Noospic.twitter.com/uNbXUuOVBl