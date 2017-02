Las liebres también saben pelear

Expresiones del tipo 'corre como una liebre' o 'échale un galgo' describen a las claras como este lepórido tan común en Europa y América acostumbra a defenderse de sus enemigos y depredadores. Pero, en ocasiones, la naturaleza nos soprende con reacciones poco habituales. Reacciones que nos llaman la atención por inusuales, pero que no lo son tanto si tenemos en cuenta que los animales son capaces casi de cualquier cosa cuando ven su vida amenazada.

La respuesta de la liebre, en esta ocasión, es llamativa por insólita y porque no recurre a su mejor arma. Ante el ataque de la rapaz, que no es un halcón como equivocadamente se está diciendo por Internet, el mamífero no solo pelea en el sitio, sino que además de envalentona.