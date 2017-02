Disney rompe con el youtuber PewDiePie por realizar chistes antisemitas

Uno de los estudios del grupo Disney puso fin a su colaboración con el popular "youtuber" PewDiePie después de que varios de sus videos incluyeran insultos antisemitas y referencias nazis, indicó un portavoz al Wall Street Journal el martes.

El sueco de 27 años, cuyo verdadero nombre es Felix Kjellberg, es conocido por sus videos humorísticos, que siguen más de 53 millones de suscriptores en su canal. "Aunque Felix ha creado una base de seguidores por ser provocador e irreverente, claramente fue demasiado lejos en este caso y los videos resultantes son inadecuados", afirmó al diario neoyorquino una portavoz de Maker Studios, filial de Disney con la que el sueco mantenía un contrato.

De acuerdo con Wall Street Journal, PewDiePie, que había firmado con la condición de una libertad total de creación, pagó a dos indios para que sostuvieran un cartel en el que se lee "Muerte a todos los judíos" en un video difundido el 11 de enero. "Estaba tratando de mostrar qué loco es el mundo moderno, en especial algunos servicios disponibles en línea", justificó el famoso youtuber en su blog el pasado domingo.

En el video, él hace referencia a Fiverr, un sitio en internet para encontrar trabajos ocasionales. "Escogí algo que me pareció absurdo: que la gente que está en Fiverr dijera algo por 5 dólares", explicó.

The Wall Street Journal contabilizó nueve videos con chistes antisemitas y referencias nazis desde agosto. Uno, por ejemplo, muestra a un hombre vestido como Jesús diciendo: "Hitler no hizo absolutamente nada malo". "Creo que es importante decir algo y quiero dejar una cosa clara: de ninguna manera apoyo ningún discurso de odio", escribió en su blog Kjellberg. "A pesar de que no era mi intención, entiendo que estos chistes sean al final de cuentas ofensivos".

PewDiePie recibe millones de dólares de pago por parte de YouTube (grupo Alphabet/Google) por sus videos cada año. Sumando otros ingresos como los publicitarios y varios eventos promocionales, el joven ganó 14,5 millones de dólares en 2016 según la empresa de marketing en redes sociales NeoReach.

En diciembre, molesto por cambios en YouTube, amenazó con cerrar su canal una vez que lograra los 50 millones de suscriptores, pero finalmente no lo hizo.