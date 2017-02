Seis alimentos que nunca deberías guardar en un tupper de plástico

Se ha convertido en un imprescindible de cualquier cocina. El tupper ha conquistado los hogares de nuestro país por sus cualidades para conservar los alimentos sobrantes de la comida o la cena y, de este modo, echarnos un cable para desperdiciar menos comida. Los hay de diversos materiales, aunque el más utilizado es el de plástico.

A pesar de lo que mucha gente puede pensar, no todos alimentos se conservan igual de bien si se guardan en un recipiente de este material. El huevo crudo y sus derivados, como la mayonesa u otras comidas que contienen huevo poco hecho, no deben conservarse en tupper de plástico, salvo que nos aseguremos que no se pierde la cadena de frío. De lo contrario, pondríamos en riesgo nuestra salud ante la posibilidad de contraer salmonelosis o Ecoli.

Carne 1 Las carnes procesadas que han sido manipuladas de forma previa a su venta, como los productos elaborados con carne picada, se estropean con más facilidad si se guarda en un recipiente de plástico.

Sopas y guisos 2 Las sopas y guisos se pueden guardar en tuppers, pero es importante dejarlos enfriar antes de meterlos en la nevera, puesto que de lo contrario podrían generar vapores y su textura podría cambiar. Además, respetando la bajada de temperatura impediremos que se desprendan elementos químicos del plástico.

Leche y sus derivados 3 La leche y sus derivados son muy susceptibles de cortarse ante cambios de temperatura que se producen al transportar la comida en un tupper. Ingerir lácteos cortados podría provocarnos problemas estomacales.

Ensaladas 4 Las ensaladas aliñadas pierden su textura crujiente al guardarse en recipientes de plástico, sobre todo si se dejan fuera de la nevera. Lo más recomendable es condimentar la ensalada justo antes de consumirla o guardarla en tuppers de cristal.

Café 5 El café se conserva en termos y recipientes herméticos de plástico, pero lo cierto es que es mejor llenarlos cuando el líquido se enfríe, para evitar el desprendimiento de aditivos del plástico.