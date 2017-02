¿Para qué sirven las baldosas con salientes?

Forman parte del paisaje habitual de las ciudades: las baldosas con salientes. Para la mayoría de los viandantes son más bien incómodas, sin embargo, cumplen una función esencial: ayudar a los discapacitados visuales a moverse mejor por la ciudad.

Como si fuera el camino de baldosas amarillas que guiaba a Dorothy hasta el Mago de Oz, el Royal National Institute of Blind People (la ONCE británica) explica en un vídeo subido a Youtube la función de estas baldosas y como su dibujo tampoco es un capricho. Según estén distribuidos los salientes indican diferentes situaciones: paso de cebra, andén de metro, andén de tranvía, escaleras, etc.