Espadazos en el bolsillo, estrategia en el bolsillo

El viejo y manido dicho 'renovarse o morir' acaba de rebrotar como nunca antes en el ADN de la compañía Nintendo. Las malas ventas de su consola de sobremesa Wii U, máquina sucesora de Wii que no ha sabido resistir al imponente éxito de su predecesora, pusieron nerviosos tanto a inversores como a aficionados. Ello obligó a la empresa nipona a replantearse un futuro próximo dando el salto a las pequeñas pantallas de los teléfonos inteligentes, más conocidos como smartphones. Eso sí, lo han hecho con títulos perfectamente pensados en tiempo y forma. Ahora ha llegado el turno de ‘Fire Emblem Heroes’, la versión móvil de una de las franquicias más conocidas entre los aficionados a la estrategia que adapta a la perfección la clásica jugabilidad de la saga a las bondades de las pantallas táctiles de teléfonos y tabletas.

Fire Emblem Heroes Plataforma: iOS, Android Precio:Gratuito (con pagos dentro de la app) Edad: +12

‘Fire Emblem’ nació en el año 1990 para la clásica consola NES aunque no fue hasta 2003 cuando una entrega, en concreto ‘Fire Emblem: Rekka no Ken’ (título original en Japón), fue lanzada en occidente. Con un sistema de estrategia tan accesible como eficaz y una ambientación épica y caballeresca, no tardó en ganarse el corazón de los aficionados en todo el globo. De hecho, ‘Fire Emblem’ es, en cierto modo, una suerte de revisión del clásico juego piedra-papel-tijera. La mecánica básica es que el jugador debe gestionar un ejército formado por diferentes tropas. Cada una de ellas pertenecen a una clase con unas características propias, lo que les permite blandir un tipo de arma u otra.

La clave se encuentra en el triángulo de armas ‘espada-hacha-lanza’, que aplicado al juego significa que la espada es fuerte contra hachas; las hachas frente a lanzas y estas superan a las espadas. Una jerarquía de poder que resulta clave en los combates a la hora de movilizar a las tropas y enfrentarse a cada enemigo. A ello, lógicamente, hay que sumarle una capa de profundidad marcada por una narrativa épica plagada de héroes y antihéroes y otras opciones propias de un juego de rol, como las habilidades especiales de según qué personajes. Sin embargo, el conjunto supone una jugabilidad que pedía a gritos una adaptación móvil de acuerdo con la nueva estrategia de Nintendo y esta no se ha hecho esperar. Con el nuevo ‘Fire Emblem Heroes’, de descarga gratuita pero con compras dentro de la aplicación, los jugadores deberán gestionar su propio ejército de héroes y tomar partido en la guerra entre el Imperio de Embla y el Reino de Askr.

En este sentido, el gran acierto de este nuevo juego reside en lo bien que han adaptado la esencia del título a los smartphones. ‘Fire Emblem Heroes’ demuestra que detrás tiene un trabajo hecho con mimo, y no una mera adaptación de una franquicia conocida. Lo demuestra en aspectos como el control de las tropas, basado en un ‘tocar y arrastrar’ que casa a la perfección con la distribución por casillas de los mapas. Al coincidir con una tropa enemiga, el combate se desarrolla automáticamente en base a las características de cada personaje. Ello dota a las partidas de un dinamismo ideal para las partidas cortas y fluidas que requiere un juego para móviles.

Por otro lado, el juego invita a recolectar héroes procedentes de diferentes títulos de la saga para que el usuario forme su propio ejército. Un apartado, el del coleccionismo, cada vez más de moda en los videojuegos y que sirve tanto para picar a los aficionados más veteranos por el hecho de conseguir a sus personajes favoritos como a los nuevos usuarios que quieran introducirse en la serie. Además, el título cuenta con diferentes modos de juego: Historia, Encuentros, Coliseo y Torre de Práctica. El primero permite completar una serie de misiones en base a la trama mientras que el segundo propone combates en diferentes circunstancias que se van actualizando cada cierto tiempo. Por su parte, Coliseo ofrece la posibilidad de combatir con jugadores reales mientras que Torre de Práctica sirve para subir de nivel a las unidades aliadas.

Eso sí, no es oro todo lo que reluce. El hecho de participar en eventos, el gran atractivo del juego, consume una energía que se rellena con el tiempo o mediante pagos con dinero real. Pese a que esta monetización no resulta intrusiva en la experiencia, lo cierto es que los jugadores más enganchados deberán ser pacientes o tirar de cartera. Además, la trama no es demasiado profunda y, siendo la saga que es, podría haber dado más de sí, pues se basa en el clásico enfrentamiento entre el bien y el mal, sin ir más allá. Claro que esta característica no resulta tan esencial en un título para móviles.

Con todo ‘Fire Emblem Heroes’ es una gran adaptación de esta querida saga a los dispositivos móviles, con bondades que agradarán a los viejos aficionados y características que lo hacen ideal para aquellos que quieran iniciarse. La forma en que mantiene la esencia de los originales debe marcar el camino a seguir de Nintendo en su nueva realidad, más portátil que nunca.

