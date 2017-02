Agria polémica en Espejo Público entre Fran Rivera y un antitaurino

El diestro Fran Rivera y Óscar del Castillo, el antitaurino que saltó a la plaza de toros de Valdemorillo unos días atrás y que ahora denuncia haber sufrido agresiones, amenazas e insultos por parte de los dos agentes de la guardia civil que le detuvieron han protagonizado una agria discursión durante el programa de Antena 3 'Espejo Público'.

Del Castillo, que ha intervenido en una conexión en directo, que ha comenzado fuerte: con una banderilla en la mano espetaba: "Me gustaría subir un poco el nivel del debate, ya que una persona que critica la violencia utilizando banderillas como ésta a un animal inocente, creo que no es el más indicado para criticar la violencia, sino para defenderla". A lo que añadió que los antitaurinos "luchamos en contra de la violencia, no la defendemos. Y nosotros no tenemos ninguna denuncia ni ninguna condena por agredir a ningún taurino".

Rivera ha tachado estas palabras de "pura demagogia". "¿Qué es lo que piden realmente? Que desaparezcan las corridas de toros. Vale. ¿Qué hacemos con el toro? ¿Qué hacemos con los miles de puestos de trabajo que da el toro? ¿Qué hacemos con la historia? ¿La rompemos y ya no sirve para nada? Es pura demagogia. Creo que es un tema político y no tiene ningún sentido".

Pero la afirmación que más reacciones ha generado en las redes sociales ha sido cuando el torero ha declarado que cuando alguien salta al ruedo provoca "un daño psicológico". "Nos pone en un riesgo exponencialmente al mil por mil".

Fran Rivera en Espejo Público: "Los antitaurinos nos hacen un gran daño psicológico cuando saltan a la plaza". ¿Perdona? — ✖ Nelu ✖ (@neludormilon) 9 de febrero de 2017

Segun Fran Rivera "Los antitaurinos nos ponen en peligro" Dice quien torea con su hija en brazos... — Llionesina (@ingenuocuervo) 9 de febrero de 2017

Impresentables las declaraciones de Fran Rivera justificando una agresión. — Rubén (@Ruben11112) 9 de febrero de 2017

Fran Rivera defendiendo la agresión de un Guardia Civil a un antitaurino, luego se le llena la boca para pedir respeto, ahá cuentame más. — BlaBlaBlaTV (@Blableros) 9 de febrero de 2017

También se puede ver algún apoyo al torero.

Totalmente de acuerdo con Fran Rivera... — yolanda iglesias (@yolandaiglesi12) 9 de febrero de 2017

Por otro lado, Fran Rivera ha asegurado que son los antitaurinos los que "no respetan". "No verás nunca a un taurino ir a insultar a nadie, ni ir a un sitio al que no está invitado".

En ese momento Albert Castillón ha intervenido en el debate para pedir una mayor equidad entre las partes y ha querido dejar claro que los malos comportamientos se producen por las dos partes. Y Rivera siguió en sus trece: "Estos señores te insultan, te provocan, te escupen...Eso no sale, eso no lo pone, eso no lo graba".