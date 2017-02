El sábado ha estado marcado por estas noticias

1. Efectos del temporal. El viento ha provocado numerosas intervenciones de los bomberos. Vallas, árboles, cornisas, tejas... diversos objetos han volado por la fuerza del viento y han amenazado la seguridad de peatones y conductores.

2. Las acusaciones del caso Caja Segovia piden al juez la misma severidad que en Novacaixa. Las partes personadas acogen con satisfacción la orden de la Audiencia Provincial de reabrir la investigación judicial por el pago de prejubilaciones millonarias a directivos de la entidad.

3. Un conflicto que se alarga en el tiempo. El comité de empresa de Auvasa dará la palabra este miércoles a los trabajadores para que se pronuncien sobre qué hacer respecto a la situación de bloqueo en la que se encuentra la compañía municipal, por la aplicación del calendario laboral de este año.

4. Sigue la polémica de la panga. Más de 2.000 colegios de toda España no incluirán panga en sus menús. Varias comunidades prohíben el consumo de este pescado, otras dejan la decisión en manos de los centros y Madrid lo mantiene hasta que no haya alerta sanitaria. En Castilla y León, el consejero de Educación, Fernando Rey, ya aclaró que los 506 comedores escolares de los colegios públicos de la región no sirven en sus menús panga desde 2010 tras las quejas de asociaciones de padres.