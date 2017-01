El vídeo viral de un perro que rescata a su compañero de juegos

A menudo solemos colocar a los animales en actitudes humanas, aunque en muchas ocasiones no hace falta porque ellos son más humanos (entendiéndose como sujetos que realizan acciones bondadosas con el prójimo) que nosotros mismos.

En esta ocasión los internautas han conseguido que este vídeo se convierta en viral. En él un perro blanco parece rescatar a su amigo, de color negro, de unas aguas rápidas agarrando con los dientes y tirando del palo que el segundo porta en su boca.

Puede que la acción se haya grabado en un lugar sin peligro para los dos canes, puede que solo estuvieran jugando y uno quiere conseguir el palo que el otro porta. No lo sabemos porque solo podemos disfrutar de este vídeo de poco más de treinta segundos colgado en Youtube y denominado 'Amazing dog saves another dog by Rafael Franciulli' ('Un perro increíble salva a otro perro, por Rafael Franciulli'). Nunca sabremos las intenciones del supuesto salvador pero, ha sacado a su amigo del agua y se ha quedado con el palo. ¡Doble victoria!