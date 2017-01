No te vayas a dormir sin saber esto

1.- Una muerte no aclarada. El fallecimiento de una menor en Zamora, cuyo cuerpo fue hallado en plena calle, sigue sin aclararse. Las investigaciones se encuentran con el problema de que la niña de seis años cayó desde un cuarto piso, pero todas las ventanas estaban cerradas.

2.- Ayer se iba a juzgar en Segovia a un hombre acusado de maltratar s los perros que poseía. Era la segunda vez que tal cosa ocurría, pero el acusado no se dignó presentarse y, ahora, la acusación reclama que se le busque y capture.

3.- Atropello en Palencia. No fue grave, a Dios gracias, pero sigue sorprendiendo que de pronto se conozcan tantos sucesos de este tipo. Las autoridades inisten en que no hay más que otros años, pero la sensaicón no es esa.

4.- El medallón de Franco en Salamanca acabará retirado. Eso dice el Ayuntamiento, pero aún se desconoce cuándo