El muro de Trump, carne de meme

¿Cuántas veces habrá formulado Donald Trump la palabra 'wall' (muro)? El presidente estadounidense ha hecho de su frase «vamos a construir un muro y lo va a pagar México» uno de sus eslóganes principales de la campaña que le llevó a la Presidencia de la primera potencia. Internet no es ajeno a esta insistencia y tampoco impermeable a lo extraño que suena que sea el país vecino, en principio el menos beneficiado con la construcción, el que costee la obra.

De este modo, y como suele ocurrir en las redes sociales, los internautas se han lanzado a crear memes que ridiculizan a Trump. Aquí están algunos de los más ingeniosos.

The only #wall we believe in. pic.twitter.com/nIL4ws0UY1