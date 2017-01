Cinco trucos para parecer despierto aunque estés muerto de sueño

Existen horas en la vida de algunas personas que no se pueden leer ni en los relojes. Lo normal es que madrugar no le guste a nadie pero no queda más remedio: llevar los niños al colegio, ir a trabajar... la rutina exige que nos levantemos de la cama. ¿Existe alguna manera de que sea más llevadero? ¿Qué trucos se pueden utilizar para parecer más despierto? Estos son seis consejos muy sencillos que funcionan.

1.- Lavarte la cara con agua fría. Puede que sea que uno de los consejos más viejos del mundo a este respecto pero es de los que mejor funcionan. Cuánta más fría esté el agua mejor así que si añades unos cubitos de hielo mejor. La temperatura gélida ayuda a cerrar los poros y a igualar el tono de la piel dotándola de un mejor aspecto. Además, te despertará a reacción.

Si tienes muchas ojeras el frío también será un aliado. Dos cucharillas frías en los ojos durante diez minutos mientras permaneces tumbado aligerarán tu aspecto. También sirven las rodajas de pepino frías (no son una leyenda urbana) sirven para calmar la irritación y las rojeces.

2.- Haz ejercicio. Si tienes la oportunidad vete al gimnasio, haz yoga, lo que sea que aumente el ritmo cardiaco. Sube los niveles de endorfinas que dan energía al cuerpo.

3.- Agacha la cabeza. Si tienes el pelo largo ponte boca abajo y masasea el cuero cabelludo para que el pelo coja volumen hace que la sangre fluya hacia la cabeza.

4.- Bebe agua. La deshidratación es una de las principales responsables de parecer cansado: se marcan más las arrugas y la piel tiene un color más gris.

5.- Viva el color. Aunque el negro adelgace lo mejor para los días en los que te sientas más cansado es vestir con ropa de colores alegres. Que cada uno use el que más le favorezca.