El 'youtuber' que dio galletas rellenas de pasta de dientes a un indigente se disculpa

El pasado 20 de enero las redes sociales y muchos 'youtuber' clamaron contra su compañero 'Reset' por un vídeo en el que humillaba a un indigente al que daba un paquete de galletas rellenas con pasta de dientes. El joven de 19 años ha querido pedir perdón "a la gente a la que no le han gustado estos retos, y también al señor" y para justificarse se escuda en su edad. "No tengo más de 20 años y podría decirse que soy un niño [...] Supongo que aún me falta madurar así que voy a hacer cambios en mi canal y en mi día a día para intentar mejorar esto".

'Reset' ha querido responder a uno de esos 'youtuber' que se han manifestado en su contra. El más conocido el también español 'Auron Play' que le ha criticado tanto por la 'broma' de las galletas como el contenido de su canal, en el que destacan los vídeos en los que sale haciendo todo tipo de perrerías a sus gatos.

Por otra parte, el Observatorio Hatento de Delitos de Odio contra las personas sin hogar ha anunciado que ha hecho llegar el vídeo a la fiscalía. "El video difundido por Reset supone un atentado contra la dignidad humana y una muestra evidente de aporofobia que vulnera el derecho a la dignidad, del que todo ser humano es titular".