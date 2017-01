La #OlaDeFríoPolar, mejor al calor de los chistes

¿Tienes frío? Es normal. No es solo que los termómetros se hayan desplomado alrededor de los 10 grados es que la nieve ha llegado a la costa levantina. Lugares como Denia o Torrevieja se han vestido de blanco.

Los tuiteros no descansan y, aunque los hay que se quejan de que se llame ola de frío al frío invernal lo cierto que es que en lo que el norte de la Península puede que no sea algo realmente extraordinario sí lo es en el sur o en Baleares así que, tuiteros, ¡seguid, malditos! Nos quitaremos el frío con vuestros chistes.

Para los fans de Harry Potter

Hasta Dios (tuitero) tiene frío

O me quitáis los clavos o me echáis una mantita, pero así no me dejéis cabrones #OlaDeFrioPolarpic.twitter.com/yK5TqvBU5G