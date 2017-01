Detenido por violar repetidas veces al perro de su compañera de piso

Bradley Jean Hubbard, un hombre de 23 años de Florida, ha sido acusado de violar repetidas veces durante más de 3 años y medio al perro de su compañera, de raza pitbull, llamado Baby Girl, según NBC.

Su compañera de piso explicó a la Policía que había abusado del animal en más de cien ocasiones. Ella misma había sido testigo y en varias ocasiones escuchó como el can lloraba de dolor. No quería denunciarlo por no «causarle problemas» a Hubbard, pero el pasado 28 de diciembre se cansó, ya que pillo a su compañero llevándose al animal de su cuarto para abusar de él.

Los veterianarios que poco después examinaron al can, han confirmado que el animal tienen lesiones producidas por los abusos sexuales continuados.

El acusado ha quedado en libertad con una fianza de 15.000 dólares, pero el próximo 2 de febrero tendrá que comparecer ante el juez.