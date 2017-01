Antes de dormir, lee esto

1.- Susana viene. La líder del PSOE andaluz no ha anunciado que vaya a presentarse a las primarias de su partido, pero el 20, 21 y 22 de enero andará por estas tierras mesetarias haciendo campaña. ¿Por todas? No. Habrá dos provincias que no visite en este primer viaje.

2.- Por el inodoro. La Policía continúa buscando a la mujer que tiró a la alcantarillo un feto. Eso sí, los investigadores creen saber ya cómo se desprendió del cuerpo, producto de un aborto espontáneo.

Vamos con dos historias de perros

3.- Cebo mortal. De nuevo, en Palencia se ha detectado comidas dejadas para que los perros que las ingieran sufran problemas, cuando no la muerte.

y

4.- Tres ataques en el mismo día en Valladolid

5.- Más señales. O más semáforos. En Valladolid. Un loable esfuerzo por intentar frenar la rqacha de atropellos que ha vivido la ciudad.

6.- Piratas de la llave inglesa, que eso y no otra cosa son los que se dedican a montar talleres ilegales.