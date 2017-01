Pide comida a domicilio para que le lleven medicinas

Una irlandesa de Belfast pidió comida a domicilio al restaurante Feeleys Chippy a través de Just Eat. No podía moverse de la cama y no tenía a nadie que le llevara las medicinas así que le rogó al repartidor que parara en una farmacia de camino a su casa.

Fiona Cuffe escribió en las observaciones de su pedido: «¿Les importaría parar en una farmacia de camino y traerme una caja de paracetamol? Os daré dinero, solo pido comida para poder tener la medicina, estoy enferma».

La empresa compartió la foto del ticket en su Facebook, mencionando que se alegraban de que hubiera clientes que utilizaran el espacio de las observaciones. Poco después, subieron una foto de las medicinas de la clienta.