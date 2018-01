Un 2017 entre la potencia y la innovación Zona Gamer Repasamos el año de los tres gigantes en el terreno de las consolas con la llegada de nuevas máquinas y lanzamientos de títulos que han convertido 2017 en un año histórico La consola XBox One X de Microsoft, la más potente del mercado / El Norte EDUARDO MARTÍN ESPALLARGAS Domingo, 14 enero 2018, 13:53

Nintendo: regreso al estrellato

El año que nos ha dejado tiene el nombre propio de Nintendo Switch en todos los titulares. El lanzamiento de la última consola de los de Kyoto, un concepto híbrido que aúna en una misma pieza de hardware máquina portátil y de salón, volvió a situar a la compañía en lo más alto. Según las últimas cifras oficiales, la máquina ya ha vendido más de 10 millones de unidades en apenas 10 meses a la venta. En EEUU, de hecho, es la consola cuyas ventas han crecido más rápido por encima incluso de la exitosa Playstation 4. No deja de resultar curioso si se tiene en cuenta que, para más inri, su lanzamiento se produjo en marzo, un mes habitualmente alejado de los grandes lanzamientos por parte de las compañías de videojuegos.

La Nintendo Switch

Como si se tratase de Leo Messi, la consola de Nintendo no deja de protagonizar titulares con cifras y récords. El último logro ha sido alcanzar las ventas totales de Wii U en Japón sin ni siquiera cumplir un año a la venta. Su éxito es pues incontestable, y se debe principalmente a su innovador concepto; pues permite jugar con ella tanto fuera de casa como tirados en el sofá, y a su política de lanzamientos de títulos, muy cuidada por la compañía. A lo largo de los meses Nintendo se ha preocupado de que hubiese una alta frecuencia de lanzamientos importantes. Lo que empezó con ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, aclamado por crítica y público, se cerró a finales de año con otros dos títulos de peso: el esperado ‘Super Mario Odyssey’ y el juego de rol japonés ‘Xenoblade Chronicles 2’. Por el camino no ha faltado innovación con obras como ‘ARMS’, ‘Splatoon 2’ o la colaboración con los franceses de Ubisoft en el magnífico ‘Mario + Rabbids Kingdom Battle’.

The Legend of Zelda: Breath of Wild

El éxito de la consola se ha visto también reflejado en la buena acogida que tienen los títulos indies entre sus usuarios, con lanzamientos de peso como ‘Wonder Boy’, ‘Thimbleweed Park’ o el exitoso ‘Rocket League’. El programa de apoyo a los desarrolladores independientes, de nombre ‘Nindies’, y la facilidad de portar sus videojuegos a la consola ha hecho que muchos no duden en estar presentes en el catálogo de la consola, y las ventas están acompañando por sus propias características como es la portabilidad o el hecho de que todo el mundo cuente con dos mandos de inicio (los Joy-Con). Y no solo de títulos independientes y nitenderos vive Switch, ya que sus buenas ventas han atraído al fin a compañías externas de enorme peso como Rockstar, Bethesda o EA, quienes no han dudado en llevar algunos de sus juegos más exitosos a Switch. En el caso de Bethesda, su apoyo ha sido por partida doble, con el lanzamiento de ‘DOOM’ y ‘The Elder Scrolls: Skyrim’, dos pesos pesados.

Microsoft: la apuesta por la potencia

El año de Microsoft lleva como principal titular el nombre de ‘Xbox One X’, la consola más potente del mercado. Una máquina que busca agradar a los usuarios más preocupados por la potencia gráfica, aficionados acérrimos al sector que buscan un continuo salto de calidad técnica. Con este lanzamiento, producido en noviembre, Microsoft puso toda la carne en el asador, con eventos especiales en España, Australia o Alemania y una campaña de comunicación que parecía decir «nos sentimos más fuertes que nunca». Desde luego, las entrañas de la consola no dejan lugar a dudas con una potente GPU y una memoria GDDR5 de 12 GB que han convertido a la máquina en la más potente de los salones, dejando atrás a la apuesta por la potencia de Sony: ‘PS4 Pro’.

El lanzamiento de estas dos consolas, una suerte de actualización técnica que van dirigidas al jugador de siempre, han producido además un punto de inflexión en el concepto de «generación de consolas». Históricamente una generación seguía a otra, de manera que, por ejemplo, PS4 sustituyó a PS3 o Xbox One a Xbox 360 y lo mismo con las máquinas anteriores. Ahora nos encontramos con una nueva versión de la consola que ya está en el mercado, una puesta al día de sus 'tripas' para mejorar su rendimiento y potencia. Una tendencia más cercana al universo de los PC de sobremesa que las consolas parecen ahora haber absorbido.

Le espera un año prometedor a Microsoft tras su gran apuesta. Xbox One ha tenido una gran acogida navideña, tal y como ha anunciado el Director de Marketing de Xbox Games Aaron Greenberg, con su mayor cuota de consolas en diciembre, y a falta de datos oficiales, parece que precisamente Xbox One X ha tenido bastante que ver. El gran reto para 2018 es que, una vez instalada su familia de consolas, con ‘Xbox One X’ y ‘Xbox One S’ al frente, lleguen los grandes videojuegos exclusivos para ellas. Si bien en el terreno de los juegos multiplataforma Microsoft ofrece el mayor rendimiento (la Xbox One X también ha permitido mejorar juegos que ya estaban en el mercado), lo cierto es que en cuanto a videojuegos propios los usuarios echan en falta más nombres. La cancelación de ‘Scalebound’ fue un duro golpe del que toca ahora levantarse. Además del magnífico Forza Motorsport 7 y el sorprendente ‘Cuphead’, son pocos los juegos exclusivos de Xbox One que hayan acaparado las portadas de los medios especializados.

Sony: hogar para los exclusivos

En cambio, el año de Sony y su Playstation 4 se ha visto protagonizado principalmente por los grandes títulos que ha lanzado, convirtiéndose en la única compañía que ha podido competir de tú a tú a Nintendo, muy fuerte con lanzamientos históricos como la última aventura del elfo Link o del fontanero Mario, entre otros. El gigante tecnológico ya contaba con su propia revisión de PS4, PS4 Pro, instalada en el mercado, y aunque a nivel de rendimiento no llega a los números de Xbox One X, por el momento tiene ganada la batalla de títulos exclusivos para alimentar a su máquina.

Horizon: Zero Dawn

En este sentido, 2017 ha sido un año grandioso para los usuarios de Playstation 4, quienes han vivido la llegada de obras maestras como ‘Horizon: Zero Dawn’, ‘Persona 5’ o ‘Gran Turismo Sport’. El primero es la última creación de los responsables de la saga ‘Killzone’, pero esta vez cambiaron la primera por la tercera persona y los disparos por una aventura gigantesca sobre los orígenes de su protagonista, Aloy. Una aventura con entornos abiertos de ensueño, libertad para el jugador y una mezcla de mundo futurista y prehistórico que ha cuajado a la perfección. Un juego, básicamente, que todo aficionado querría jugar. Lo mismo ocurre con ‘Persona 5’, la gran demostración de que el desarrollo japonés está en un estado de forma magnífico. Y los motivos son sencillamente que todo lo que tenía la saga Persona se ha visto potenciado hasta cotas sobresalientas y el resultado es una aventura de rol japonés de las de siempre, con una estética muy particular, personajes bien tratados y un guion muy disfrutable.

Gran Turismo Sport

Además, el pasado año ha supuesto el regreso de la saga de conducción por excelencia ‘Gran Turismo’, con el nuevo ‘Gran Turismo Sport’, un videojuego que revoluciona algunas bases de la serie para adaptarse al terreno competitivo online, la gran apuesta del videojuego. Posiblemente no sea el mejor ‘Gran Turismo’, pero supone un gran punto de inflexión que parece marcar el futuro de la marca, siempre bien recibida por los usuarios. Y a los grandes lanzamientos están respondiendo los aficionados con compras, y es que 2017 ha sido el mejor año para Playstation 4, con más de 20 millones de máquinas vendidas y un balance total de 73, 6 millones, cifras de las que quitan el hipo. El punto negativo quizás lo tenga su dispositivo de realidad virtual, ‘PS VR’ que vio la luz en 2016 y que en 2017 aún no ha llegado a consolidarse, con experiencias interesantes pero más bien anecdóticas.