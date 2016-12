El año explicado en iconos de WhatsApp

Este 2016 que se nos va ha tenido decenas de noticias tanto de alcance nacional como internacional, local, deportivo y de todo tipo. Al fin y al cabo es un año, 365 días en los que a nivel mundial ocurren miles de cosas a cada segundo. Aquí te ofrecemos un resumen de este 2016 realizado mediante acertijos con emoticonos de WhatsApp.

No navegues hacia más abajo hasta haber pasado un buen rato intentando adivinar las respuestas. Y, si te apetece, comparte con tus contactos esta noticia, es una buena forma de recordar el año que se nos va.

Aquí tenéis el acertijo, dividido por categorías.

.

.

.

.

.

No pases de aquí si no has intentado encontrar las soluciones.

.

.

.

.

AQUÍ LLEGA LA SOLUCIÓN

VALLADOLID

1.- Derribo del chalé de Parquesol

2.- Derribo del monumento a Onésimo Redondo

3.- Tordesillas celebra el Toro de la Peña ante la prohibición del Toro de la Vega. El Tribunal Constitucional terminó por prohibir el formato tradicional del Toro de la Vega, desestimando así un recurso del Ayuntamiento de Tordesillas.

4.- Cierre de las factorías de Lauki, Dulciora, Sada y Lex Nova en Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN

Montserrat Martínez condenada a 24 años de prisión, Triana a 22 años de cárcel y Raquel Gago a doce por el crimen de Isabel Carrasco.

NACIONAL

1.- El padre de Nadia Nerea es detenido cuando intentaba huir después de que se descubriera que utilizó la enfermedad de su hija para recaudar dinero para uso propio.

2.- Pedro Sánchez intenta salir investido presidente tras las primeras elecciones pero no lo consigue. Después de las segundas, Rajoy logra renovar su mandato gracias a la abstención el PSOE.

3.- Desaparición de Diana Quer.

MUNDO

1.- El Chapo Guzmán vuelve a la cárcel tras su espectacular huida.

2.- Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos.

3.- Reino Unido vota sí al Brexit.

4.- Atentados contra el aeropuerto y el metro en Bruselas.

5.- Atentados con camiones en Niza y Berlín.

6.- Salen a la luz los papeles de Panamá.

7.- Llega el deshielo a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

8.- Colombia firma un acuerdo de paz con las FARC.

DEPORTES

1.- Valladolid acoge la final de la Copa del Rey de rugby, que se convirtió en un evento de alcance nacional con 30.000 personas en el Nuevo José Zorrilla.

2.- El avión del equipo de fútbol brasileño del Chapecoense se estrella. Fallecieron 71 de los 77 ocupantes de la aeronave, entre ellos 22 futbolistas y buena parte del equipo técnico.

3.- Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.

4.- Italia apea a España de la Eurocopa 2016.

FALLECIMIENTOS

1.- Muere Fidel Castro.

2.- Muere Carrie Fisher, actriz que interpretó a la Princesa Leia de 'Star Wars'

3.- Año trágico para el mundo de la música con el fallecimiento, entre otros, de Prince, Leonard Cohen, David Bowie y George Michael.

REDES SOCIALES Y SOCIEDAD

1.- 'Caranchoa'

2.- La canción de moda, el 'Pen pineapple apple pen'

3.- Supuesta 'cobra' de Bisbal a Chenoa

4.- Pokemon Go revoluciona la industria de los videojuegos.

5.- Superluna

6.- Angelina Jolie y Brad Pitt se separan.

7.- Asaltan a Kim Kardashian en París y le roban todo tipo de objetos.