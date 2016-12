Los mejores tuits de 2016

Los hay para todos los gustos: políticos, con contenido social, cultural, humor lingüístico... 2016 no se ha quedado atrás en eso del humor tuitero. Y es que la actualidad no descansa y los aficionados a la red de 'microblogging' tampoco. Estos son (y nos ha costado) elegir los mejores 100 del año.

- Lingüísticos

Me han regalado un diccionario de sinónimos y estoy alegre, contento, risueño, jocoso, jubiloso, festivo, jaranero y vivaracho. — Sr Huevón™ (@SrHuevon) 5 de enero de 2016

—Me pones muchísimo...

—Las medias raciones vienen así, caballero. — Great Bull (@greatbull10) 23 de marzo de 2016

-¿me haces una foto con tu móvil?

-no tengo memoria

-pues borra algunas fotos

-¿para qué?

-para hacerme la foto

-¿qué foto? — Emmet L. Brown (@regresandovoy) 13 de abril de 2016

-Buenas tardes, ¿me pone un vino?

-¿De la tierra?

-¿Tienes vinos de otros planetas? — Barragoku (@manucaldel) 8 de septiembre de 2016

-Joder con los mosquitos.

-Ponte repelente.

-Madre mía, qué ingente cantidad de dípteros nematóceros. — Je Ne Comprends Pas (@YoNoComprePan) 13 de julio de 2016

- Se te dan fatal las rimas.

- ¡Una mierda como una olla! — Eva Padawantazo (@Eva_Zeta) 17 de noviembre de 2016

-¿Es esto una compañía de seguros?

-Sí.

-¿De verdad?

-Sí.

-¿En serio?

-Sí.

-Vale, hasta luego.

-¿A qué ha venido?

-Sólo era para asegurarme. — Frenopatix (@Frenopatix) 10 de junio de 2016

- Señor, ¿Me da usted un euro para comer?



- Te vas a hacer los dientes polvo, criatura — El formalito (@Formalito_soy) 21 de junio de 2016

Lo más fascinante de que Kirk Douglas cumpla 100 años es que a él le seguimos llamando Kirk 'Duglas' y a su hijo Michael 'Daglas'. — Javier Aznar (@guardian_el_) 8 de diciembre de 2016

—¿Estoy hablando con el hospital infantil?

—Chi. — Pilar (@espinosa_pilar) 18 de octubre de 2016

—¿Qué tal tu nivel de inglés?

—Alto.

—Vale, te mando un mail del cliente, ve a buscarle al aeropuerto.

—Okey. pic.twitter.com/54BUtKT7H3 — ResidenteVil (@ResiVil) 14 de septiembre de 2016

—Sólo tenemos presupuesto para una tilde.

—Déjame a mí, que yo sé. pic.twitter.com/i9r6UnU3BL — Espiralhya (@Espiralhya) 23 de abril de 2016

- Políticos

¿PERO COMO VA A DIMITIR SORIA? ¡QUEDARÍA UN HUECO ENTRE LA RIOJA Y GUADALAJARA! — SEÑORA FRANQUISTA (@seorafranquista) 11 de abril de 2016

-Albert, esto se te va de las manos.

-Manos, como las que tenía Stalin. pic.twitter.com/R6EY9N3Ez0 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de junio de 2016

Cuando estás en el bar y suena "Fiesta pagana" de Mägo de Oz. pic.twitter.com/nqtYfzh4Ry — La R es secreto. (@LaRessecreto) 9 de mayo de 2016

Iglesias y Errejón no piensan lo mismo no como Pedro Sánchez y Susana Díaz, que son almas gemelas. — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 20 de septiembre de 2016

Un tío con rastas y sin delitos de corrupción. Mariano no da crédito de los personajes que se ven por el Congreso. pic.twitter.com/Bg39SVZlIK — gerardo tecé (@gerardotc) 13 de enero de 2016

Mi deseo para estas navidades es que Beyoncé saque un disco de villancicos en español y lo llame Beyoncicos. — Hansen. (@cometelasopa) 16 de noviembre de 2016

Al final, el vecino ha elegido al alcalde. — El Mundo Today (@elmundotoday) 26 de junio de 2016

-Aquí me he salido un poquito, pero no pasa nada porque es con plastidecor y se puede borrar. Luego lo paso a rotu. pic.twitter.com/AeQBJMEetW — Espárrago (@ataca_2) 26 de enero de 2016

-Tú a quien has votado?

-Al PP.

-Que hijo de puta.

-Y tú?

-Yo a Podemos.

-Que hijo de puta.

-Y tu hermano?

-No ha votado.

-Que hijo de puta. — MANGO (@Manjoale) 26 de junio de 2016

He mezclado a Pablo Iglesias con Trump y me ha salido un cantaor flamenco. pic.twitter.com/huwmM9jMmv — ZerBeZero (@ZerBe_Zero) 13 de noviembre de 2016

Cuando Obama te sonríe así tienes que acariciarte el anillo para recordarte que estás casado pic.twitter.com/58NEV6JwH4 — El Hematocrítico (@hematocritico) 10 de julio de 2016

Que Forocoches monte un partido político es un derroche. Nos sale más a cuenta si Ciudadanos abre un foro en Internet. — Miguel Anómalo (@Anomalo) 5 de octubre de 2016

-Paga, íodelagranputa.

-¡Ay, señor Sánches, le prometo que mañana tendré la plata!

-¿Qué hasemos, Alberto?

-Plomo. pic.twitter.com/KPA3ic0JiX — Dani Bordas (@DaniBordas) 23 de junio de 2016

Todos sabemos, que independientemente el contexto, el lugar y el momento, esto significa que la cosa a pone sería. pic.twitter.com/yQf4PRcslQ — Nah (@Natalia_HTU) 27 de octubre de 2016

Está Europa como para que alguna escuela de Bellas Artes rechace a algún chalado. — Dani Bordas (@DaniBordas) 4 de diciembre de 2016

"Mátalos, mátalos a todos Santiago. No son tus amigos". pic.twitter.com/ErArAayeGs — nabysa (@nabysa) 25 de julio de 2016

Susanaerys de la Tormenta, Reina de Sevilla, de los andaluces y socialistas. Rompedora de partidos. Madre de los Barones. La que no arde. pic.twitter.com/eVPZ5AEcik — Kim Jong-un (@norcoreano) 30 de septiembre de 2016

Acabo de oír a un vecino silbar el himno del PP y luego gritar "ME CAGO EN DIOS OTRA VEZ SE ME HA PEGADO". — Muerte Horrible (@muertehorrible) 29 de octubre de 2016

- Sociales

Aquí nadie es español hasta que un extranjero le pone chorizo a la paella. — Yeyo De Bote (@yeyodebote) 12 de octubre de 2016

Niños, lo de las drogas no sé, pero NO OS HAGÁIS AUTÓNOMOS. — La Risketos (@Rita_MeterMaid) 3 de octubre de 2016

Han cambiado el cartel de la enfermera pidiendo silencio por la clave del Wi-Fi y ya no se oye a nadie en las salas de espera.



Besitos — Carla B™ (@CarlaBotb) 31 de marzo de 2016

Cuando saludas a alguien, pero en realidad no sabes quien cojones es pic.twitter.com/Kla0KOxRs8 — gazpacho (@gazpachoblog) 9 de junio de 2016

Ahora que todos llevamos móviles con cámara, se aparece menos la virgen. — Eva Padawantazo (@Eva_Zeta) 7 de septiembre de 2016

—¡Hay que cerrar las fronteras!

—Pero si la mayoría de estos terroristas había nacido en Europa.

—¡LAS FRONTERAS HE DICHO! — El Barón Rojo (@elbaronrojo) 22 de marzo de 2016

–¿Para qué es este medicamento homeopático?

–¿Para qué te gustaría que fuese? — Petete Potemkin (@Petetekin) 4 de mayo de 2016

—¿HAY ALGÚN MÉDICO EN LA SALA?

—Bueno a ver yo tengo una INGENIERÍA, que es más difícil. — Draugr (@Erkas5) 1 de diciembre de 2016

"Cinco minutitos más" como unidad de medida de la felicidad. — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 7 de junio de 2016

No hagáis a Elsa lesbiana que las niñas se influencian, yo ayer vi La Bella y la Bestia y ahora soy un candelabro que habla francés. — Flanagan McPhee Bros (@FlanaganMcPhee) 26 de mayo de 2016

Tenemos el champú perfecto para ti, tanto si eres un hombre como si eres un albaricoque: pic.twitter.com/fK037Rk1Xl — Lucía García (@shedka) 2 de octubre de 2016

España. Año 2022. Todo es ofensivo. Hasta caminar. Nadie sale de sus casas. Nadie se mueve. Hay millones de arrestados por pestañear mucho. — Chucki (@chuckiclampy) 8 de febrero de 2016

-Cariño, esto no es lo que parece!

+Maldito hijo de puta! Si sabes planchar! — iguel aine (@MiguelCaine) 4 de marzo de 2016

Por favor, por favor, recordadle a vuestros hijos que no hablen con extraños. No sabéis lo coñazo que son vuestros hijos. — maría de la ho ho ho (@menchubasquero) 12 de julio de 2016

A ver si estamos levantando España por el lado que no es. — Cricri (@buttercri) 25 de enero de 2016

- Culturales

Cuando vas a taponar, pero caes en la cuenta que la consciencia es una aberración producto de una naturaleza ciega pic.twitter.com/olKfRRJl5G — Xabibenputa (@Xabibenputa) 26 de abril de 2016

- El de Literatura se lo damos a Haruki Miru... Huraki...

- Es Hikaru Makirumi

- Hariku Mukirami

- Haiku...

- A tomar por culo, a Bob Dylan. pic.twitter.com/YdUSG1uFdK — Pijortera (@LaPijortera) 13 de octubre de 2016

¿Y si los dioses egipcios eran en realidad cristaleros? pic.twitter.com/pQnaGql9ik — Mr.D © (@D_dedavid) 30 de marzo de 2016

—Cariño, enséñale a la abuela como imita el nene a Nietzsche, cómo hace Nietzsche, a ver.

—Dios ha muerto.

—Es que es para comérselo. — Carlos Langa (@CarlosLanga) 24 de agosto de 2016

Hay dos tipos de persona, hello:



1. Its me

2. Darkness my old friend — Yee (@breezysul) 11 de noviembre de 2016

Intentando engañarme a mi mismo para estudiar pic.twitter.com/qDJVvNiuvR — Josepaw el madafoca (@Josepaw97) 28 de noviembre de 2016

—Van dos príncipes sarracenos y se cae el del medio ¿Cómo te quedas?

—Joder, Sherezade. Cada noche te lo curras menos. — Hombre Que Ve Turbio (@serixtown) 14 de febrero de 2016

La madre de Al Pacino tambien le llama "Robert De Niro no, el otro" — Empercutío (@empercutio) 10 de febrero de 2016

- Buenos días, ¿tienen un champú que no cumpla las leyes de la física?

- Sí, claro, tenemos este. pic.twitter.com/sHxfwGQfCj — Lucía García (@shedka) 31 de mayo de 2016

Lo que me mola de Willem Dafoe y Steve Buscemi es cada uno parece el cadáver del otro. pic.twitter.com/XD3qilFP86 — Batsu (@DieBatsuDie) 8 de noviembre de 2016

- Laborales

Me voy a dormir, que el empresario es quien produce riqueza él solito pero por algún motivo me necesita allí bien temprano. — Lev Yashin y Protti (@pavelpotapenko) 5 de julio de 2016

Algún día reuniré el valor suficiente para preguntarle a mi jefe a qué nos dedicamos. — Barton a Tierra (@BartonTierra) 24 de noviembre de 2016

-Hola, guapa, ¿estudias o trabajas?

-Trabajo.

-¿No buscarán gente en tu empresa? — Smiley Cyrus (@Palasrrisas) 7 de noviembre de 2016

—Hagamos brainstorming.

—¿En qué consiste, jefe?

—En decir lo primero que se te venga a la cabeza.

—Hijo de puta. — Txino Deniro (@DonTxino) 15 de abril de 2016

- Televisión

Con que los simpsons predicen el futuro? Pues Camilo Sesto predijo a los simpsons pic.twitter.com/XUQarSOfEt — Eguiza (@_Eguiza_) 24 de noviembre de 2016

"¿Dónde coño tiene esta gente el vino? Estoy hasta los cojones de Cruzcampo." pic.twitter.com/JxT6qttlBV — Lassana (@_Lassana_) 6 de noviembre de 2016

Sabéis eso que se dice de que "todos los chinos parecen iguales"?? Mujeres, hombres y vicerversa ahora mismo: pic.twitter.com/0TdRGtscQD — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) 29 de noviembre de 2016

- El humor por el humor (absurdo, normalmente)

-Oye ¿de qué color es una piña?

-No sé, ¿azul?



(Reunión en Sugus, 1980) — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 7 de enero de 2016

Me han hecho un tratamiento con células madre y ahora lo encuentro todo. — ResidenteVil (@ResiVil) 12 de enero de 2016

Si no tienes dinero para una corona de flores, siempre puedes llevar una Coca Cola de 2 litros al entierro. pic.twitter.com/5PtoPMe0EX — Mxngxl (@Mongolear) 24 de noviembre de 2016

-Podríamos tener otro hijo

-Sí, a mí tampoco me gusta el que tenemos. — ZOTON (@catacerca) 2 de febrero de 2016

—Tomaré pechuga de faisán con salsa Ville d'Avoire tibia y guarnición de boletus con ajo negro.

—Que salga del McDonalds.

—No me da la gana. — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 26 de julio de 2016

Te venceré con el poder de mi dialéctica, hijo de puta. — indigenica (@indigenica) 2 de marzo de 2016

- Nunca sé muy bien que responder a un piropo...

- Ay si es que eres mas mona

- Aguacate. — Nah (@Natalia_HTU) 26 de marzo de 2016

-Describa al hombre que le intentó asesinar mientras dormía.

-Torpe. — Clausman (@cl4usman) 22 de febrero de 2016

Hace noche de peli, sofá, copa, cigarro, copa, copa, medio gramo, salir, antro, after, copa, ese me mira mal, navajazo, cárcel y mantita. — Kikolo (@kikolo777) 7 de octubre de 2016

—¿Tú cómo te ganas la vida?

—Uy, ganar dice... Yo como mucho la empato. — Aitor Sorginak (@ASorginak) 12 de mayo de 2016

–¿Cuáles son tus metas?

–Dormir.

–Pero a largo plazo.

–Desayunar. — Pilar (@espinosa_pilar) 16 de octubre de 2016

Vamos a acabar contigo como sea. pic.twitter.com/Kp8EHgoXwV — Concejala D Festejos (@Concejajala) 13 de octubre de 2016

- Anoche soñé contigo. Estábamos los dos tomando un zumo en una terracita y...

- ¿Un zumo?

- Sí.

- No era yo. — Paper Bird (@PajaritaStory) 3 de febrero de 2016

+¿Y bebiste mucho vodka ayer en la fiesta?

-Много я напился — He salido rana (@retrasco) 8 de febrero de 2016

El despertador me suena pero no sé de qué. — la vecina rubia (@lavecinarubia) 26 de septiembre de 2016

A ver, todos mentimos en Tinder, PERO HOSTIA pic.twitter.com/I6ExVhBKWu — Perra de Satán (@perradesatan) 12 de octubre de 2016

"Este año voy a llevar todos los apuntes al día" pic.twitter.com/U4z8MePtac — Spider-Man (@_SoySpiderman) 23 de octubre de 2016

"En qué puedo ayudarte". ¿Siri, vas bien para conducir? — aracne (@_aracne) 3 de junio de 2016

Mi técnica para durar más en la cama es no poner el despertador. — Zoo (@Hombre_al_agua) 13 de febrero de 2016

No puedes gustarle a todo el mundo, no eres una cama. — arcitecta (@arcitecta) 10 de noviembre de 2016

- Estás muy guapa, ¿te has pintado los ojos?

- No, ya los tenía. — Paquete Crujiente (@pachekman) 30 de junio de 2016

—Mamá, en el colegio me llaman pedante.

—¿Y qué haces?

—Mirarles con desdén y azotar sus almas impías con el látigo de mi indiferencia. — Fernando Reina (@amistadysodomia) 14 de febrero de 2016

El ñu es el yonqui de la sabana. Míralo. Si sólo le falta una riñonera. pic.twitter.com/uR5meAkW0D — Serthand (@Serthand) 22 de septiembre de 2016

Señorías, para que luego digan que el "Erasmus" no sirve para nada.... pic.twitter.com/PmK5sSm7xw — TIP_ETERNO (@TIP_RETURNS) 19 de noviembre de 2016

- Alimentación, madres y/o autoengaño

Cuando mi madre me pide que le devuelva todos los tuppers que tengo suyos en casa... pic.twitter.com/fsFl2miYPw — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 26 de septiembre de 2016

—Lo malo de las galletas rotas es que no se puede saber cuántas te has comido en total.

—Te has acabado el paquet...

—NO SE PUEDE SABER. — Zara (@zaradenutella) 21 de abril de 2016

Mi madre envuelve los tupper de garbanzos como si fueran fardos de cocaína. #Narcospic.twitter.com/NLq7IhWZ3x — Frikimalismo™ (@Frikimalismo) 9 de octubre de 2016

Técnicamente la cerveza es verdura. — Hola, soy Tuices (@Tuices) 3 de septiembre de 2016

- Tecnológicos

- Cari, salgo un momento de putas.

- ¿De putas? ¿Seguro?

- Sí.

- Te voy a hacer recuento de Pokémones cuando vuelvas.

- ¡DÉJAME VIVIR! — Paper Bird (@PajaritaStory) 14 de agosto de 2016

-¡Y todos me conocerán como "El estrangulador de Boston!

-Ese ya existió, está pillado.

-¡Pues "El estrangulador de _Boston_"! — Josef K. (@JuAntx0k) 6 de diciembre de 2016

El Iphone 8 llevará tres cámaras: una HD 4K; otra HD Ready 16k; y otra muy mala para grabar ovnis. — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) 11 de septiembre de 2016

Y bueno, está el metahumor internaútico

El mejor disfraz del año. pic.twitter.com/YYYpzoTAvp — El Humanoide (@ElHumanoide) 19 de mayo de 2016

2016 ha sido el año que nos ha hecho dudar hasta de que sigan adelante los 'memes' políticos.