Once meses de prisión por aplastar al perro de su vecino

menuda joyita con 20 años. Un peligro en potencia para la sociedad. Los que son capaces de hacer eso con los animales, también lo hacen con las personas. Son agresivos y malos para naturaleza. La sanción me parece ridícula. Pocos meses de carcel (no irá salvo que tenga antecedentes) y lo de los 100 euros en fin, una broma de mal gusto. Pero la vida da muchas vueltas y es muy sabia. Algún día y no tardando le corresponderá como se comporta.

No entiendo como una persona que según la noticia tiene un pastor alemán comportarse así con la mascota de otra persona , 100 euros me parece una sanción ridícula , obviamente sobre el escarmiento que debiera recibir esta persona , no me voy a pronunciar para que el comentario no sea borrado, alegrarme en cierto modo por no ser yo el afectado . . . . .