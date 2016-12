Napflix, la plataforma de vídeos que te ayudarán a dormir la siesta

Es difícil a estas alturas de año pero, intenta ponerte en situación. Segunda quincena de julio, estás de vacaciones y acabas de deleitarte con una copiosa comida.

En la escena además hay un sofá en el que te tumbas y una televisión encendida cuyo contenido te transporta al plano de los sueños, al descanso más profundo. Ahora despeja la incógnita: ¿Qué estaba emitiendo esa televisión?.

Un alto porcentaje de todos los que lean este reportaje afirmarán convencidos: el Tour de Francia. No les falta razón, en ello pensaba también quién les escribe. Por ello los publicistas españoles Víctor Gutiérrez de Tena y Francesc Pérez han recogido la esencia de este concepto y lo han convertido en toda una plataforma de vídeos con más de cien contenidos que actualmente suman unas 500 horas, para poder elegir qué suena de fondo durante ese ratito de sueño antes de encarar la tarde.

Se trata de Naplix.tv, cuyo nombre mezcla el término en inglés 'nap', que significa siesta, con la denominación de una de las plataformas de vídeo en 'streaming' más conocidas del mundo.

«No es una empresa, es una idea realizada por dos publicistas en nuestro tiempo libre», asegura Víctor Gutiérrez, que en su día a día es Head of Strategy and Innovation en Havas Media, mientras que su compañero, Francesc Pérez, es Manager en Havas Sports & Entertainment. La idea tiene poco más de dos meses y por el momento no genera ningún ingreso económico, aunque la idea de ambos es «llevarla a un siguiente nivel».

Estos publicistas son los responsables de la plataforma y han logrado con ella «una marca que hace que el contenido aparentemente poco entretenido tenga valor, un espacio en el que ese producto es el héroe y se ha convertido en un excelente ejercicio de marca en el mundo digital».

No en vano, reciben visitas a diario desde decenas de países como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Noruega o Tailandia y han sido protagonistas en los medios de comunicación de todos ellos, donde han aparecido en la BBC, The Independent o The Guardian, entre otros muchos.

¿Los protagonistas?: «vídeos largos, monótonos, con un toque de humor y relajantes», recoge Víctor Gutiérrez. Estos cuatro requisitos son los que se cumplen en todos los vídeos y que componen lo que ellos denominan el 'Napflix Criteria', de obligado cumplimiento para convertirse en un contenido de esta página web. «Lo más importante es que no pierdes el hilo si te duermes y que te lleves la satisfacción de haber aprovechado el tiempo una vez despierto y veas que todo sigue igual».

Lo más visto

Los contenidos de esta plataforma se dividen en diez categorías: Deportes, Documentales, Música, Educación, Videojuegos, Cotidiano, Relax, ASMR, Religión y Publicidad y buceando en ellas se pueden encontrar joyas como la boda de la Infanta Elena con Jaime de Marichalar, el Tour 2016 de Pasión por la Petanca Francesa o reportajes como 'La granja de manzanas' o 'Razas de ovejas'.

«Mi vídeo favorito es Central Park, ya que es la primera película rodada personalmente y nuestro segundo contenido propio de la plataforma». ¿Los contenidos con más visualizaciones? «Todos tienen unas cifras similares de reproducciones, aunque los que destacan son 'El sonido de la lluvia', 'La vida de los pandas' y 'Lo maravilloso del Tupperware'», relata uno de sus creadores.

El humor está asegurado en este espacio de contenidos televisivos en Internet. Incluso van modificando su oferta en función de la fecha. En estos días navideños un botón titulado 'Esperando a Santa' es un buen resumen de cómo son sus vídeos. Si hacéis clic en él os encontraréis con la emisión en directo de una cámara que apunta a una calle. Sin más, una calle de la localidad de Jackson Hole, en Norteamérica, más concretamente en el estado de Wyoming.

Por ella circulan a veces coches, alguna persona camina, pero nada más. ¿Nos os apetece echar un sueñecito? Mirad cómo se han quedado los protagonistas de nuestras imágenes.