Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, pregonará la Semana Santa 2017

Quizá una de las reformas más importantes que deberían acometerse, son los recorridos de algunas procesiones que carecen de sentido debido a la poca afluencia de fieles en las calles. Ya lo hizo en su momento el Santo Entierro y La Sagrada Cena, Y deberían seguir los mismos pasos Cofradías como El Atado a la Columna y La Piedad. Porque de que vale que las Cofradías se acerquen al pueblo si el pueblo no responde.

No soy de cofradías, que solo piensan en figurar por la calle, diciendo que tienen devoción cuando no pisan en todo el año por la Iglesia o parroquia, más que unos pocos días al año. ¿Qué pasa el resto del año no está la Virgen o Cristo en la Iglesia?