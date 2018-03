Jueves Santo en Segovia: todas las claves a tener en cuenta Turistas en una calle de Segovia. / Antonio Tanarro CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 29 marzo 2018, 13:38

Cambios en los urbanos

18:15 horas. Hoy, Jueves Santo, se pueden producir cortes puntuales desde esta hora en el barrio de Nueva Segovia que afectarán a las líneas 4 (Circular) y 5 (Nueva Segovia). Igualmente, en la avenida de la Constitución pueden producirse cortes puntuales que afectarán a las líneas 1 (San José), 4 (Circular) y 7 (plaza de la Artillería-Hontoria). Si no fuera posible dar paso alternativo a los autobuses, estos se desviarán por la avenida de Juan Carlos I.

20:00 horas. También hoy, Jueves Santo, y debido al paso de las procesiones, la línea 2 (San Lorenzo) no entrará en el barrio desde esta hora- Cuando los autobuses lleguen a la parada del Terminillo, cambiarán de sentido para regresar por Vía Roma. En esta avenida, se dará paso alternativo a las líneas 2 (San Lorenzo) y 4 (Circular). Si no fuera posible, se desviarán por la calle de San Gabriel y la avenida del Padre Claret. En caso de que el autobús de la línea 11 (Ave) no pueda salir de su parada de cabecera habitual, en la plaza de la Artillería, esta se trasladará a la zona de parada de autobuses del resto de líneas en la propia plaza de la Artillería.

20:00-22:30. En este intervalo horario de hoy, la línea 6 (Salón-La Fuentecilla) puede sufrir cortes puntuales cuando circule por la calle del Puente de Sancti Spiritus y el paseo de los Tilos.

‘Parkings’

Vigilados. La ciudad de Segovia dispone de cuatro aparcamientos subterráneos. El de mayor capacidad es el aparcamiento Acueducto Oriental, con accesos desde la avenida del Padre Claret. En la avenida del Acueducto se ubica el ‘parking’ Acueducto, con entrada desde el paseo de Ezequiel González y la calle de los Coches. Cerca de la Plaza Mayor está el ‘parking’ Catedral-Oblatas, con entrada por la calle del Doctor Velasco, y bajo la estación de autobuses, con acceso por la calle de los Barreros, se encuentra el cuarto aparcamiento público. Además, hay otros dos aparcamientos que pueden utilizarse, el del Eurostars Plaza Acueducto y el ‘parking’ robotizado (Jas El Ñarra) de la calle de Colón, muy cerca de la Plaza Mayor. Todos estos aparcamientos están vigilados y disponibles las veinticuatro horas del día.

Zona ORA

Horarios de zona azul y zona verde. De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Sábados, de 9:30 a 14:00 horas. Durante los días festivos de Semana Santa (Jueves Santo y Viernes Santo), el aparcamiento en dichas zonas será gratuito durante todo el día, y el Sábado Santo, a partir de las 14:00. En la zona azul, el estacionamiento máximo permitido es de dos horas y en la zona verde, de una hora.

Medios de pago. Se puede obtener el ticket de aparcamiento en zona ORA con monedas en el expendedor más cercano, con tarjeta prepago ORA recargable y a través de la aplicación para dispositivos móviles e-park (disponible en Google Play Store y App Store). Los expendedores no admiten tarjetas de crédito.

Recomendaciones

No utilizar el vehículo particular. Debido al intenso movimiento de vehículos y a la celebración de numerosos actos en la vía pública, que obligan a cortes y desvíos de la circulación, se aconseja utilizar el transporte público.

Aprcamientos. En caso de tener que utilizar el vehículo particular, es aconsejable dirigirse directamente a los aparcamientos.

Objetos de valor. Es conveniente no acudir a los actos con objetos de valor, ni cantidades de dinero elevadas, ya que la masiva afluencia de público atrae generalmente a personas amigas de lo ajeno.

Niños. Cuando se vaya acompañado de niños, será importante fijar puntos concretos donde poder localizarse en caso de despistes, así como dejar en el bolsillo de los pequeños una nota en la que figure una dirección y un número de teléfono de contacto. En el Centro de Recepción de Visitantes (junto al Acueducto), se facilitan pegatinas infantiles para este fin. De la misma forma, es conveniente no aproximar a los niños a las vallas de canalización de los pasos para evitar posibles accidentes.

Emergencia. Llamar al 112.